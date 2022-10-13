Якщо ви шукайте собі креативний дизайн, який би був ще й сучасним, то дана стаття - те, що вам потрібно.

Стилісти розповіли, який манікюр буде модним в цьому сезоні на кінець осені і початок зими. Показуємо кілька дизайнів, які зможе виконати будь-який майстер.

Однотонний

Попри всілякі варіанти малюнків і креативу, багато модниць все ж віддають перевагу мінімалізму або зовсім однотонному покриттю. Однотонне покриття - це не завжди нудно і банально, адже можна його по-різному оформити.

Наприклад, зробити плавний нюдовий перехід або покрити колір матовим. Ось кілька ідей:

Відео дня

Блискітки

Багато експертів кажуть, що блискітки - застарілий тренд. Однак якщо їх гармонійно вписати в загальну картину, виглядають вони дуже навіть модно і елегантно.

Такий дизайн точно не залишиться непоміченим, а також буде дуже актуальним на будь-яку важливу подію або на кожен день.

Візерунок

Виглядають дуже цікаво і круто, особливо якщо робити їх об'ємними.

Нагадаємо, як правильно нафарбувати очі, щоб мати молодший вигляд.

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