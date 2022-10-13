Стилісти розповіли, який манікюр буде модним в цьому сезоні на кінець осені і початок зими. Показуємо кілька дизайнів, які зможе виконати будь-який майстер.
Однотонний
Попри всілякі варіанти малюнків і креативу, багато модниць все ж віддають перевагу мінімалізму або зовсім однотонному покриттю. Однотонне покриття - це не завжди нудно і банально, адже можна його по-різному оформити.
Наприклад, зробити плавний нюдовий перехід або покрити колір матовим. Ось кілька ідей:
Блискітки
Багато експертів кажуть, що блискітки - застарілий тренд. Однак якщо їх гармонійно вписати в загальну картину, виглядають вони дуже навіть модно і елегантно.
Такий дизайн точно не залишиться непоміченим, а також буде дуже актуальним на будь-яку важливу подію або на кожен день.
Візерунок
Виглядають дуже цікаво і круто, особливо якщо робити їх об'ємними.
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