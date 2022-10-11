Макіяж здатний творити справжні чудеса з лицем. Однак неправильний мейк може старити, а правильний - омолоджувати і ховати зморшки.

Макіяж на очі може бути абсолютно будь-яким. Все залежить від вашої форми обличчя, повіка, кольору очей і навіть кольору шкіри. Розповідаємо, як правильно і красиво нафарбувати очі.

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Як правильно фарбувати повіку

Для початку розберемося, як наносити тіні на очі для новачків. Світлі і сяючі відтінки варто наносити на внутрішні куточки очей. Другий етап - тіні проміжного відтінку. Це не світлі, але і не темні. Нейтральними тонами варто покривати рухому частину століття. Темні тіні наносяться в складку щільним шаром і добре розтушовують. Такий градієнт виглядає дуже гармонійно і природно навіть при використанні яскравих кольорів. Вся справа в тому, що так створюється правильний колористичний перехід.

Окремо обговоримо як правильно фарбувати очі з навислою повікою. Тут потрібно бути обережною з яскравими кольорами, оскільки вони будуть не матимуть хороший вигляд. Краще використовувати базові матові відтінки, які подадуть правильний ефект, не роблячи акцент саме на нависанні.

Як правильно фарбувати очі тінями: покрокове фото

Як підвести очі тушшю

Розбираємося, як правильно фарбувати очі тушшю. Для цього не потрібно особливих навичок або умінь. Досить озброїтися плоским скошеним пензлем. На нього потрібно набрати трохи туші і легкими впевненими рухами промальовувати лінії в напрямку від внутрішнього куточка повіка до зовнішнього.

Варто відзначити, що однією лінією провести повіку не вийде. Вона матиме тоді не дуже акуратний і асиметричний вигляд.

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