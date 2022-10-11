Як правильно нафарбувати очі, щоб мати молодший вигляд / фото depositphotos.com

Макіяж на очі може бути абсолютно будь-яким. Все залежить від вашої форми обличчя, повіка, кольору очей і навіть кольору шкіри. Розповідаємо, як правильно і красиво нафарбувати очі.

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Як правильно фарбувати повіку

Для початку розберемося, як наносити тіні на очі для новачків. Світлі і сяючі відтінки варто наносити на внутрішні куточки очей. Другий етап - тіні проміжного відтінку. Це не світлі, але і не темні. Нейтральними тонами варто покривати рухому частину століття. Темні тіні наносяться в складку щільним шаром і добре розтушовують. Такий градієнт виглядає дуже гармонійно і природно навіть при використанні яскравих кольорів. Вся справа в тому, що так створюється правильний колористичний перехід.

Окремо обговоримо як правильно фарбувати очі з навислою повікою. Тут потрібно бути обережною з яскравими кольорами, оскільки вони будуть не матимуть хороший вигляд. Краще використовувати базові матові відтінки, які подадуть правильний ефект, не роблячи акцент саме на нависанні.

Як правильно нафарбувати очі / фото depositphotos.com

Як правильно фарбувати очі тінями: покрокове фото

Покрокове фото / Pinterest 

Як підвести очі тушшю

Розбираємося, як правильно фарбувати очі тушшю. Для цього не потрібно особливих навичок або умінь. Досить озброїтися плоским скошеним пензлем. На нього потрібно набрати трохи туші і легкими впевненими рухами промальовувати лінії в напрямку від внутрішнього куточка повіка до зовнішнього. 

Варто відзначити, що однією лінією провести повіку не вийде. Вона матиме тоді не дуже акуратний і асиметричний вигляд.

Як правильно нафарбувати очі / фото depositphotos.com

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