На початку своєї роботи з Зеленською стилістка побачила, що у першої леді дуже мало одягу.

Стилістка дружини президента Володимира Зеленського Наталія Каменська вперше розповіла про роботу з першої леді. Вона вже майже два роки допомагає Олені Зеленській складати образи. Під час знайомства з дружиною президента стилістка була здивована.

"Коли я заходила на посаду, в Олени Володимирівни був досить маленький гардероб: всього кілька рейлів одягу і десять пар взуття. І я була щиро здивована такою позицією", - пригадала Каменська в інтерв'ю для ELLE.

Стилістка розповіла, що тоді Зеленська їй сказала, що не хоче багато одягу. Перша леді не прагнула постійно з'являтися на публіці у щось новому, вона хотіла "смартгардероб", у якому речі можна було б вдало поєднувати між собою. Зеленська казала, що їй "ок" носити одне й те саме, заявила Каменська.

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"У неї був дуже системний підхід. З того часу ми почали формувати гардероб, не роздуваючи його. Моє головне завдання - зробити метчінг. Я розібрала весь гардероб пані Олени, щоб зрозуміти, що ми можемо носити, чого нам не вистачає, щоб урізноманітнити стиль, як вийти на більше варіантів стилізації, скажімо, одного й того самого костюму", - пояснила стилістка.

Вона запропонувала Зеленській свої ідеї, показала, як хотіла б структурувати її гардероб. Після цього вони почали працювати над створенням образів та пошуком балансу.

"Олена Володимирівна має супервигляд, вона молода, красива жінка з очима, що горять, з гострим розумом. Вона справді класна, і мені хотілося, щоб гардероб не робив її ніким іншим, якимось умовним персонажем, ще однією першою леді, тільки підкреслював, продовжував її. Тому пару місяців ми шукали баланс", - розповіла стилістка.

Стиль Олени Зеленської

Перша леді нерідко з'являється на публіці у стильних образах. Вона обирає костюми, а іноді може здивувати "неділовим луком". Так, нещодавно Зеленська з'явилася у Буковелі у джинсах та кедах.

Окрім цього, днями перша леді захопила мережу незвичайною вишитою сорочкою. Для привітання українців із Днем прапора вона обрала стриманий образ та цікавий орнамент.

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