В тренді цього літа простота і комфорт.

Сукні та сарафани - жіночний і універсальний елемент будь-якої модниці. Сьогодні існує величезний вибір подібного одягу, який допоможе створити як класичний образ, так і аутфіт на кожен день. УНІАН зібрав варіанти, які будуть в моді цього літа.

Шкіряні сукні

Мода циклічна, і ось знову актуальність набирають шкіряні речі. Колекції Saint Laurent, Hermès і Chloé базуються саме на таких моделях.

Ніжне плаття

Легкі нюдові наряди без малюнків, стразів і ланцюгів - це класика, яка завжди підкреслює жіночність. До слова, саме завдяки такому одязі можна вправно приховати недоліки фігури, і зробити акцент на потрібних місцях.

Сарафан міді

Легкий просторий одяг. Можна вибирати як сарафани, які підкреслюють талію, так і оверсайз-моделі. Є варіанти з відкритою спиною, з відкритими або закритими плечима.

Фасон може бути різний, але найбільш актуальна модель - приталений варіанти зі злегка пишною спідницею. Він підкреслить фігуру і візуально витягне у зріст.

Нагадаємо, названі п'ять моделей джинсів, які будуть в тренді весь 2022 рік.

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