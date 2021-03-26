На думку фахівця, одяг першої леді України показує, що у неї немає політичних амбіцій.

Модний експерт та головний редактор Buro Ukraine Тетяна Соловей оцінила зовнішній вигляд українських жінок-політиків і розкрила секрети їхніх вподобань у вбранні.

Своїми висновками вона поділилася у бесіді з «Українською правдою».

Стиль Олени Зеленської: оцінка експерта

Читайте такожЗеленська з'явилася на публіці у стильному молочному "луці" (фото)На думку Тетяни Соловей, в спокійному та елегантному одязі дружини чинного президента України Олени Зеленської читається бажання не бути різкою та не сильно виділятися.

«Вона любить тиху розкіш. Найкраще у неї виходить з українським брендом SIX: ідеально скроєні брючні однотонні двійки, в яких вона любить навіть по кілька разів з'являтися на публіці», - вважає експерт.

Вона додала, що одяг Зеленської показує те, «як вона себе позиціонує: дружина, яка підтримує чоловіка, але не має політичних амбіцій».

Стиль Юлії Тимошенко: оцінка експерта

Оцінюючи образи нардепа Юлії Тимошенко, Соловей зазначила, що політик є однією з найбільших прихильниць Louis Vuitton, «який їй йде».

«Юлія Тимошенко була «і нашим, і вашим». Спочатку люди помічали її косу, а потім вже починалися срачі з приводу вартості її жакетів Louis Vuitton, – зазначила експерт. - Зараз Тимошенко вже не видно серйозно в політиці. Коли ЗМІ продовжують писати про те, в чому вона прийшла до Верховної Ради, – це залишки колишньої слави, як політика».

Стиль Марини Порошенко: оцінка експерта

Говорячи про дружину екс-президента Марину Порошенко, експерт помітила, що у неї «були політичні амбіції та більш різкі виходи»:

«Їй подобалася увага... українцям не потрібно було налагоджувати оптику, щоб бачити принт кропу. Це було зрозумілим, ідеальним висловлюванням, дрес-кодом політичної програми чоловіка, яка перетворилася потім на «Армія, мова, віра».

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Автор: Катерина Шварц