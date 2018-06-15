Підготовка до Євро-2012 – одна з найпріоритетніших, – М.Цимбалюк

Чи встигне Львів завершити реконструкцію стадіону та аеропорту до єврочемпіонату? Чим місцеві влади залучають інвесторів? Скільки туристів можуть прийняти курорти Львівщини? Що буде з побудованими до Євро-2012 об'єктами після завершення чемпіонату? На ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю «Известиям в Україну» відповів голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк.

Известия: Незабаром виповнюється сто днів вашої роботи на посаді голови Львівської обласної державної адміністрації. Що за цей час ви встигли зробити, а над чим ще доведеться добряче попрацювати у найближчий час?

Михайло Цимбалюк: Якщо говорити про вирішенні питань, то ми почали відновлювати роботу основних підприємств регіону. Великих підприємств, таких, як Дрогобицький нафтопереробний завод, Жидачівський целюлозно-паперовий. Останній, до речі, єдиний в країні завод, що випускає газетний папір. А також цілий ряд інших стратегічно важливих для України підприємств.

Известия: Що ви маєте на увазі, кажучи про відновлення роботи?

Цимбалюк: Ми виїжджаємо на ці підприємства, проводимо зустрічі з людьми, з профспілками. Вивчаємо ситуацію, з'ясовуємо реальні проблеми. А потім зустрічаємося з власниками підприємств і, власне, знаходимо можливості вирішення проблем.

Известия: Зараз знову виникло питання земельної власності. Не секрет, що для багатьох регіонів це виявилося дуже непростим питанням. Львівська ж область, як відомо, багата рекреаційними зонами. Ви встигли навести порядок у цій сфері?

Цимбалюк: Так. Ми провели інвентаризацію всіх орних земель. Як виявилося, майже третина з них раніше не використовувалася. Тому, нашим головним завданням у земельній сфері, є наведення порядку на цих землях і вирощування культур, які можуть рости на Львівщині.

Що стосується продажу земель, то для нас важливо, щоб на цей ринок прийшли українські інвестори. Не хотілося б, щоб який-небудь зарубіжний інвестор скупив все. Важливо також, щоб ця земля потім не пустувала, як зараз, а ефективно використовувалася. Це і повинно стати фінальним акордом земельної реформи. Незважаючи на дискусії про те, чи потрібно продавати землю чи не потрібно, скажу, що іншого шляху у нас немає. До тих пір поки земля не стане товаром, вона не буде ефективно використовуватися.



Известия: Мішель Платіні днями висловив стурбованість тим, як наша країна готується до Євро-2012. Його можна зрозуміти, до Єврочемпіонату залишився всього один рік, а на Україну ще не готові стадіони, аеропорти, готелі і навіть дороги. Львівській області буде, що показати восени комісії УЄФА?

Цимбалюк: Безумовно. Підготовка до фінальної частини Єврочемпіонату це одна з найбільш пріоритетних на сьогоднішній день завдань. Завдяки Президентові України Віктору Януковичу та Кабміну фінансування програм до Євро-2012 у 2010 році було збільшено у десять разів. Львівщина отримала 2,6 мільярда гривень. Тому робота над новим стадіоном, терміналом аеропорту у нас йде чітко за графіком. Це стосується і ремонту доріг. Окремим рядком зараз вирішується питання фінансування ремонту і будівництва доріг.

Єдине, що через морозної зими темпи будівництва стадіону, трохи сповільнилися. Але, я підкреслю, з графіка ми не вибилися. І в мене навіть немає сумнівів у тому, що 15 жовтня пройде урочисте відкриття нашої Арени.

Известия: Готуючись до чемпіонатів такого рівня, багато закордонних компаній до найдрібніших подробиць прораховують можливості застосування всіх об'єктів і інфраструктури після завершення першості. Як говориться, чемпіонат пройде, а хороші дороги і готелі залишаться. У Львівській області є стратегія подальшого розвитку та експлуатації об'єктів, побудованих до Євро-2012?

Цимбалюк: Зрозуміло так. Це сьогодні вважається нормою. Приміром, адміністрація майбутнього стадіону буде підключатися на етапі завершення будівництва, чітко визначати, де і які будуть приміщення, і як вони будуть експлуатуватися після Єврочемпіонату. Вся інфраструктура стадіону після Євро-2012 повинна не просто працювати, а й приносити прибуток, простіше кажучи, бути самоокупною. Це буде серйозний культурно-спортивний центр.

Що стосується готелів, то, вони, як і раніше, будуть приймати туристів. До речі, Львів за кількістю та якістю готельного бізнесу лідер. Плюс до цього ми пропонуємо велику кількість місць в Трускавці, Моршині. Тому ми можемо прийняти набагато більше число туристів, ніж від нас вимагає УЄФА.

Известия: Єврочемпіонат це відмінний стимулятор для розвитку туризму.

Цимбалюк: Так, ми дуже розраховуємо на те, що Євро-2012 дасть потужний приплив туристів. Європейська практика показує, що кожен четвертий, який побував на подібного роду заходах людина, ще хоч раз відвідує цю країну. Тому ми вже сьогодні враховує те, що в 2012-2013 роках у нас буде різке збільшення числа туристів.

Известия: Ви говорили, що підготовка до Євро-2012 йде точно за графіком. Але ще недавно була інформація про якісь проблеми з будівництвом нового терміналу в аеропорту.

Цимбалюк: Єдиним питанням було: закривати на час реконструкції аеропорт чи ні. Нам вдалося відстояти свою позицію. Сьогодні повітряні ворота Львова перебувають на стадії реконструкції, але аеропорт відкритий і працює. Для безпеки пасажирів ми лише трохи обмежили кількість літаків. До завершення ж реконструкції наш аеропорт буде одним з кращих. Його пропускна спроможність складе близько десяти тисяч пасажирів на годину. У квітні чекаємо президента України, який прилетить, щоб особисто подивитися на хід реконструкції.

Известия: А як сьогодні на Львівщині йдуть справи в соціальній сфері?

Цимбалюк: Почалося реформування медичної галузі, впроваджуємо сімейну медицину. Інакше кажучи, кожна сім'я буде мати лікаря, який буде не тільки лікувати, але і проводити профілактику захворювань.

Крім того, починаємо приводити в порядок сільську місцевість, проводити комунікації. Стартували кілька проектів по освітленню маленьких селищ.

Якщо говорити про село, то зазначу, що проводиться робота і з іноземними інвесторами, створюються нормальні умови для аграрного бізнесу. Я провів ряд зустрічей більше, ніж з десятьма послами, генеральними консулами різних країн. Ми обговорювали проблеми, які можуть виникнути у потенційного інвестора і спільно шукали спосіб їх вирішити. До речі, Львівська область з інвестицій займає четверте місце по країні. Тому одним з пріоритетів зараз є не тільки пошук інвесторів, а й створення комфортних умов для бізнесу.



Известия: У які галузі готові інвестувати іноземні компанії?

Цимбалюк: У альтернативні джерела енергії. Наприклад, використання потенціалу наших річок. Цікава іноземцям та сфера переробки сміття. Хочу підкреслити саме переробки в біогаз або щось інше, а не просто утилізації.

Ну і, звичайно ж, сама приваблива на Львівщині для інвесторів галузь - це туризм. Будівництво туристичних комплексів, готелів.

Є також інвестори, яких цікавить аграрні сектор. Вони можуть створити умови для вирощування і переробки певних культур. Є приклади, коли, скажімо, представники Данії займаються в нашому регіоні тваринництвом. Це цікаві проекти, які ми підтримуємо і розвиваємо.

Крім того, є серйозні інвестори, які займаються виробництвом запасних частин і устаткування для відомих європейських автомобільних концернів.

Зараз чимало інвесторів цікавляться розробкою та видобутком корисних копалин. До речі, вже стоїться за унікальною американської технології вугільна шахта «Любельська». Це технологія, якої більше немає ніде на Україні.

Известия: На Львівщині є родовища вугілля, газу, нафти, але все ж таки ви сказали, що найбільш цікавим для інвестування є туризм. Що саме в цій галузі і як зараз розвивається?

Цимбалюк: У Львівській області зараз активно створюється і перебудовується інфраструктура гірського комплексу. Після того, як президент України задекларував підготовку до участі в зимовій Олімпіаді 2022 року, у нас почали розвивати такі комплекси, як Тисовець. Найближчим часом там будуть побудовані кілька нових підйомників. Є інвестори, які там активно працюють. Держава також підключається до таких проектів, оскільки там повинна бути база олімпійського резерву. Зрозуміло, навколо цього відбувається розвиток і готельного бізнесу, і багатьох інших.

Известия: На офіційному сайті Львівської облдержадміністрації багато інформації для інвесторів. Є докладні дані про те, що, коли і куди можна вкласти гроші. По всьому видно, що влада прагне співпрацювати з бізнесом. Але, як ви вже говорили, потрібні комфортні умови для бізнесу. Ці умови стосуються відсутності корупції, спрощення процесу оформлення документації або чогось іншого?

Цимбалюк: Все, що ви назвали, є пріоритетом для нас. Сьогодні законодавець дозволяє створювати комфортні умови для ведення бізнесу. Після подачі документів інвестором, ми прагнемо максимально скоротити терміни їх розгляду. Адже в сучасному світі бізнесу мало кому буде вигідно чекати якогось дозволу кілька місяців. Крім того, ми можемо накладати мораторій на масу всіляких перевірок. Щоб не виходило, що людина прийшла, ще навіть не вклав гроші, ще нічого власне і не зробив, а до нього вже дарують усілякі контрольні і ревізори. Тільки уявіть, у нас в країні більше п'ятдесяти контролюючих органів. Ми ж у рамках чинного законодавства своїм адміністративним втручанням намагаємося створити бізнесменові нормальні умови на території нашої області, дати йому можливість працювати.

В’ячеслав Старейченко "Известия в Украине"