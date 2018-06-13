У Львові провели конкурс автомобільної моди. Фоторепортаж

У перший день міжнародного фестивалю класичних автомобілів «Леополіс Гран Прі» учасники змагалися у рівнинних перегонах за маршрутом Люблін-Замосць-Жовква-Львів.

На центральній площі Львова екіпажі 63 автомобілів з п’яти країн Європи розставили свої авто на виставку-презентацію та розіграли нагороди у пішохідному туристичному квесті. Додамо, що захід проводився у межах Міжнародного фестивалю класичних автомобілів «Леополіс Гран Прі».

Потім відбувся костюмований конкурс автомобільної моди – «Конкурс Елеганції». Екіпажі були одягнені у костюми епохи випуску своїх автомобілів. У супроводі автомобілів ДАІ учасники фестивалю проїхалися центральними вулицями Львова.

Завершився фестивальний день великим Командорським балом: окрім вручення Кубків, відбулося підписання Договору про співпрацю між організатором фестивалю «Леополіс Гран Прі» авто-фан-клубом «ЗАЗ-Козак» та польськими партнерами з Люблінського автоклубу ретро-автомобілів.

Фото агенції «Люфа»