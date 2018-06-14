Рудяк: «Тиснути на мене нереально!»

Жодну політичну силу міліція Львівщини не підтримує, не переслідує і не чинить тиску на її представників. На цьому наголошує начальник Головного управління МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

“Ми не втручаємося і не будемо втручатися у процес майбутніх парламентських виборів. Наше головне завдання під час волевиявлення громадян – охорона громадського порядку на дільницях, яких у регіоні понад дві тисячі”, – зазначає генерал­-майор міліції.

За плечима 45-річного головного міліціонера області, який родом із Полтавщини, 20 років служби у карному розшуку. Працював на Полтавщині та криміногенно­неспокійному Криму. Здобув дві освіти – педагогічну (вчитель історії) та юридичну. Міліцію Львівщини очолює вже понад дев’ять місяців. Тут провів, як сам зазначає, не революційні, а еволюційні кадрові зміни – кілька ключових посад у його команді обіймають правоохоронці, яких запросив із Полтавщини. Ще взимку 2012¬го наголосив, що “жодного кума, свата чи брата на керівні посади в міліції області не призначено – мовиться виключно про фахівців із добрими послужними списками”.

Він принциповий і вимогливий. Каже, що впливати і тиснути на нього нереально (мовляв, телефонне право на нього не діє) і нікому не радить цього робити. Обіцяв несолодке життя правоохоронцям­хабарникам, казав, що хамів і п’яниць виганятимуть з роботи, – слова дотримав.

Застеріг підлеглих, що побиття та катування затриманих – неприпустимі, а хто це вчинить – сяде за ґрати! “Моя позиція, і я наполягаю на цьому завше, – жоден, в тому числі гучний злочин не може бути розкритий шляхом катування”, – наголошує генерал­-майор.

Автозлодіїв поменшало

– Під час кадрових ротацій ви зміцнили блок карного розшуку. Олександре Вікторовичу, скажіть, будь ласка, у Львові поменшало квартирних злодіїв чи ні?

– Охочих залізти в чуже помешкання не стало менше… Але й ми активно працюємо – затримали кілька злочинних груп, у складі яких було по двоє-четверо осіб. З іншого боку, краще спрацювали оперативники щодо розкриття пограбувань і крадіжок автотранспорту.

– Останнім часом у Львові біля будинків уночі побільшало автомобілів. Це свідчення того, що машин у місті крадуть менше?

– Так. Власники не бояться залишати автівки на ніч, і кількість таких щомісяця збільшується. Для мене, як керівника міліції області, це важливий показник. Звісно, не бракує охочих поцупити чиюсь гарну іномарку, проте ситуацію з викраденням автотранспорту в регіоні вважаю контрольованою. Автозлодії під нашим пильним оком!

– Свого часу один із прокурорів Львівщини зазначав, що резонансні злочини (йдеться про вбивства відомих людей) залишаються нерозкритими, бо тут криміналітет сильно “переплетений” із владою…

– Особисто я з ними “не переплівся”. Я не продаю Батьківщину! Якщо ж маєте на увазі, що в тих чи інших організованих злочинних групах є корумповані зв’язки, то безперечно. До слова: цього року міліція Львівщини скерувала у суди п’ять кримінальних справ щодо вбивств минулих років. Три такі кримінальні справи передамо до суду вже незабаром. Так, до суду вже передали справу щодо вбивства головного лікаря Пустомитівської лікарні Ярослава Федини.

– Цинічна стрілянина 24 серпня у центрі Львова, коли поранили Володимира Дідуха і вбили його водія, – це відлуння 90-х? Яка головна версія злочину?

– Звісно, це досить зухвалий розстріл посеред дня! Це відгомін минулих подій, зокрема 2004¬го, коли згадану особу кілер поранив на вулиці Йосипа Сліпого у Львові. Варто зазначити, що випадок із Володимиром Дідухом не означає, що регіон повертається до так званих бандитських часів. У нас достатньо сил і засобів, щоби цього не сталося. Загалом, представники слідчо­оперативної групи не припиняють роботи з розкриття цього резонансного злочину.

«Все таємне стає явним»

– На вашу думку, міліціонери Львівщини поважають Закон і безпосередньо жителів?

– Поважають. Але, на жаль, є прикрі випадки порушення Закону правоохоронцями. Ми з цим боремося. Тут принципову позицію займаю особисто я, а також СБУ та прокуратура. Ми не намагаємося приховати неприємні інциденти в діяльності міліції. І мова тут не лише про працівників ДСО, які побили відвідувачів піцерії на Сихові, але й про трьох співробітників Стрийського міськвідділу міліції – начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків та двох його підлеглих. Мені прикро, що вони перебувають у СІЗО і проти них порушені кримінальні справи. Акцентую: жоден міліціонер не має права скоювати злочин, а якщо зробив це, то повинен нести більш суворе покарання, аніж пересічний громадянин!

– Але суди часто вирішують по-іншому…

– …Суди в Україні гуманні. Звісно, разом із прокуратурою опротестовуємо деякі судові вироки, які, на нашу думку, зам’які.

– Скажіть, будь ласка, ви особисто впевнені, що всі заяви від громадян нині реєструють у райвідділах міліції області?

– Відмова у прийманні заяви – радше виняток, аніж правило. З іншого боку, все таємне стає явним. Зрештою, людина може написати скаргу в обласне управління міліції, і швидко стане відомо, хто і коли не прийняв заяву. За таке одразу ж звільняємо з роботи!

– Як часто відвідуєте райвідділи міліції, аби перевірити, як працюють правоохоронці?

– Часто. Це питання службової діяльності.

– А чи вдалося викорінити пияцтво серед міліціонерів?

– Викорінюємо і звільняємо!

Зарплата залежить від бюджетних асигнувань

– Прошу сказати, які проблеми міліції нині турбують вас найбільше?

Передусім заробітної плати, яку я не можу сам особисто вирішити. Керівництво МВС ухвалює рішення, аби підвищити платню правоохоронцям.

– Міліціонерам навесні цього року додали до зарплати по 200 гривень. Чи можуть найближчим часом розраховувати охоронці порядку на чергове збільшення платні?

– Все залежить від бюджетних асигнувань. Звісно, я б хотів, щоби міліціонер мав достойну зарплату. Та це питання є прерогативою МВС... Що можемо зробити – робимо. Маю на увазі відкриття Сихівського райвідділу міліції м. Львова. Там буде красиве приміщення. Враховуючи грузинський досвід, який дуже люблять, усі кабінети у райвідділі будуть прозорі.

– І правоохоронці не братимуть хабарів?..

– Принаймні будете бачити, що відбувається у службових кабінетах.

– Чи відповідає дійсності інформація, що до кінця 2012¬го співробітникам міліції варто чекати реорганізації та скорочення особового складу?

– Думаю, що так. Зазвичай під скорочення, по-перше, підпадають особи, які досягли пенсійного віку. По-­друге, особи, які не пройшли атестацію.

– 19 листопада 2012-го набуває чинності новий Кримінально-проце­суаль­ний кодекс України. Знаю, що зараз львівські правоохоронці активно його вивчають. Що означає його прийняття для міліції?

– Так, вивчають. Зокрема й у мене на столі є новий КПК, вивчаю його і коментарі до нього. Львівські правоохоронці поділені на два кущі – львівський і дрогобицький. І один раз на тиждень усі начальники слідчих підрозділів і слідчі проходять навчання за новим КПК.

– Що ця новація означає для пересічної людини?

– Насамперед не буде відмовних матеріалів. Буде набагато більше виправдальних вироків. Основний принцип нового КПК – це достатньо серйозна змагальність у процесі... У правоохоронців роботи буде не менше, а більше. Загалом, новий КПК України світовою спільнотою визнаний як один із найбільш демократичних у світі.

Про транспорт і охайність

– Чи задоволені ви матеріально­технічною базою львівської міліції?

– Напередодні Євро­-2012 ми отримали 33 нові службові автомобілі. Йдеться про “Рено­Кенго” 2011-го року випуску – комфортні та швидкі машини для райвідділів. Вони, окрім звичайного штатного укомплектування, обладнані спеціальним відсіком для перевезення затриманих.

– Роботу міліції Львівщини під час Євро­-2012 можна оцінити на “відмінно”, за що дякуємо. Під час чемпіонату до Львова приїздили поліцейські з інших держав, і їх зовнішній вигляд викликав захоплення. Натомість у наших правоохоронців штани часто засмальцьовані, взуття брудне. Чи можливо цю ситуацію врешті¬решт виправити?!

– Звісно! І я хочу, щоби правоохоронці завше були охайними! Отож, при вас даю окреме доручення – щосереди у райвідділах міліції проводити стройовий огляд на предмет охайності, а начальники райвідділів інформуватимуть мене особисто про акуратність підлеглих.

“Прийму і вислухаю”

– Скажіть, будь ласка, на що скаржаться жителі Львівщини під час прийому громадян? Що вас найбільше обурює?

– Особистий прийом громадян у мене раз на тиждень – у понеділок, з 11.00 до 13.00. Під час прийому завше присутній юрист – представник Громадської ради при ГУ МВСУ у Львівській області. Мені болить відкрите ігнорування інтере­сів громадян, коли людина скаржиться по кілька разів, а реакція відсутня. Є багато претензій до слідчих щодо розслідування дорожньо-транспортних пригод.

– А за що дякують?

– За розкриті злочини, об’єктивне розслідування кримінальної справи, швидке реагування.

– Чи приймете людину, яка має нагальну потребу потрапити до вас на прийом, у якийсь інший день, окрім понеділка? Що потрібно для цього зробити?

– Звісно що прийму і вислухаю. Просто треба сказати постовому обласного управління міліції, що є інформація для начальника.

Ірина Цицак, «Львівська Пошта»