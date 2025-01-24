Айсберг уже скоро підійде до острова, який адміністративно є частиною заморської території Великої Британії.

Найбільший у світі айсберг рухається до Південної Георгії на півдні Атлантичного океану, що може поставити під загрозу мільйони пінгвінів і тюленів. Трильйон-тонна брила льоду "A23a" відкололася від льодовика ще минулого місяця і почала дрейфувати на північ, пише Sky News.

Цей мега айсберг, розмір якого вдвічі перевищує площу регіону Великий Лондон і досягає 40 метрів у висоту. Він може наблизитися до острова протягом наступних двох-чотирьох тижнів. Експерти занепокоєні долею цього острова, бо якщо айсберг застрягне на мілководді поруч з островом, він може перекрити життєво важливі шляхи, якими пінгвіни добувають їжу для себе і своїх пташенят.

Це змусить пінгвінів-батьків плавати далі, витрачаючи більше енергії і приносячи менше їжі своїм пташенятам. Це може "значно збільшити смертність" серед пінгвінів - така ситуація вже траплялася в минулому, заявляє океанограф Британської антарктичної служби Ендрю Маєрс.

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"Південна Георгія - це напрочуд багатий з екологічного погляду острів. Це місце розмноження величезної кількості пінгвінів, мільйонів пінгвінів і тюленів", - зазначив він. Хоча загалом цей айсберг не несе значного ризику для популяції пінгвінів.

Зрештою, A23a розпадеться на дрібніші айсберги і розтане, як це зазвичай буває з айсбергами.

Інші новини про айсберги

Раніше УНІАН повідомляв про рідкісне явище, зафіксоване українськими полярниками. "У цьому районі Антарктики постійно дмуть сильні вітри, ще й почасти з опадами. Але коли настає затишшя, то можна зробити дуже красиві фото в океані", - заявляють у Національному антарктичному науковому центрі.

Крім того, українські полярники показали унікальний айсберг. Хоч він і має дуже гарний вигляд, вчені звертають увагу, що ця краса свідчить про негативні зміни клімату.

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