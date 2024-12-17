Уперше айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді 1986 року, але потім застряг у морі Ведделла на три десятиліття.

Айсберг A23a настільки величезний, що Британська антарктична служба (BAS) називає його "мегабергом": він важить понад трильйон тонн.

Як пише Forbes, після довгого застрявання гігантський айсберг тепер дрейфує в Південному океані. Вчені та супутники відстежують переміщення айсберга, щоб побачити, як він може вплинути на екосистеми, з якими взаємодіє.

З'явилося відео, що показує краєвиди айсберга з рівня океану і з супутників у космосі, на якому можна побачити, як A23a здійснює піруети, а потім, нарешті, дрейфує.

Уперше айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді 1986 року, але потім застряг у морі Ведделла на три десятиліття. У 2020 році він почав рухатися на північ, але його подорож зупинилася.

"Захопливо бачити, як A23a знову рухається після періодів застрявання", - сказав океанограф BAS Ендрю Мейерс.

Мегаайсбер не стояв на місці. У BAS заявили:

"Протягом декількох місяців айсберг був замкнений у колоні Тейлора, океанографічному явищі, коли вода, що обертається над підводною горою, утримує об'єкти на місці. Ця динаміка змушувала A23a обертатися на одному місці, затримуючи його очікуваний швидкий дрейф на північ".

Востаннє A23a спостерігали наприкінці 2023 року, коли супутники засікли спробу айсберга піти з Антарктиди. Цей айсберг може змінити області, через які він рухається.

"Ми знаємо, що ці гігантські айсберги можуть забезпечувати поживними речовинами води, через які вони проходять, створюючи процвітаючі екосистеми в інших, менш продуктивних, областях. Ми не знаємо, який вплив можуть чинити на цей процес конкретні айсберги, їхній масштаб і походження", - сказала біогеохімік Лора Тейлор, яка була частиною експедиції, яка відвідала A23a особисто рік тому.

Дослідники брали проби води попереду, позаду і поруч з айсбергом, щоб вивчити його вплив на екосистему. Тепер він вільно пливе.

Науковці очікують, що айсберг попрямує до острова Південна Джорджія, де тепліша вода, ймовірно, спровокує розпад великого айсберга на дрібніші шматки.

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