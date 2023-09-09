Масштаби збитків від землетрусу значні.

Сьогодні вночі поблизу марокканського міста Марракеш стався потужний землетрус магнітудою 6,8, який спричинив серйозні руйнування та сотні людських жертв, повідомляють Al Jazeera і Reuters.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус стався близько 23:00 за місцевим часом (01:00 за київським часом). Епіцентр землетрусу знаходився на відносно невеликій глибині 18,5 км, приблизно за 72 км на південний захід від Марракеша.

Міністерство внутрішніх справ Марокко повідомило, що внаслідок землетрусу загинули щонайменше 296 людей. Понад 150 осіб постраждали і були направлені до лікарень.

Численні фото та відео з місця показують, що масштаби збитків від землетрусу значні. В старому місті, яке є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, обвалилися деякі будівлі, зокрема, постраждав мінарет мечеті. Вулиці всіяни уламками, чимало людей опинилися під завалами. Більшість постраждалих і руйнувань сталися поблизу епіцентру землетрусу.

Землетруси в Україні

Землетруси незначні за своєю силою час від часу трапляються в Україні. 23 липня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,6, 31 липня – магнітудою 2,1 стався біля Сваляви.

16 серпня на Закарпатті стався землетрус біля Ужгорода. 6 вересня землетрус сколихнув Чернівецьку область.

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