Це вже другий землетрус у цьому районі за останні два тижні.

6 вересня в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус зареєстровано з Чернівецької області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера). Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в районі Кам’янецької ТГ Чернівецького району Чернівецької області, на глибині 5 кілометрів.

"За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що інтенсивність коливань під час таких землетрусів лежить нижче межі чутливості людей, а струси землі виявляються й реєструються тільки сейсмографами.

Це вже другий землетрус у Чернівецькій області за останні два тижні. Попередній був зареєстрований 24 серпня з магнітудою 1,6.

Землетруси в Україні

23 липня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,6.

31 липня землетрус магнітудою 2,1 стався неподалік міста Свалява у Закарпатській області. 16 серпня на Закарпатті стався ще один землетрус магнітудою 2,2 - підземні поштовхи зафіксували на відстані 23 кілометрів на схід від м. Ужгород.

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