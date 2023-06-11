Повідомлень про постраждалих внаслідок землетрусу не надходило.

Землетрус магнітудою 6,2 стався в північній префектурі Японії Хоккайдо, що межує з Російською Федерацією, повідомляє японське видання Kyodo News.

За інформацією метеорологічного агентства Японії, землетрус стався на глибині 136 кілометрів у водах біля Уракави на півдні Хоккайдо, а також сколихнув регіон на північному сході Японії.

У Тітосе та інших частинах південного узбережжя префектури Хоккайдо був зареєстрований землетрус нижче 5 балів за шкалою сейсмічної інтенсивності. Повідомлень про постраждалих внаслідок землетрусу не надходило, повідомили поліція та інші місцеві органи влади.

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На ядерних об’єктах у постраждалій зоні, включаючи атомну електростанцію та об’єкти ядерного паливного циклу, жодних аномалій не виявлено.

Залізничний перевізник Hokkaido Railway Co. призупинила роботу на деяких місцевих лініях, а в місті Саппоро був порушений графік руху поїздів метро.

Землетруси в Україні - останні новини

8 червня на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,7 (відповідно до шкали Ріхтера), вже третій в цьому регіоні від початку року.

Фахівці пояснюють. що землетруси тут відбуваються внаслідок руху тектонічних плит – Полтавська область розташована на стику Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької западини.

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