Стихія забрала життя однієї людини, десятки людей постраждали.

Потужний ураган і смерч накрилиТуреччину. Найбільше постраждав табір, в якому проживали постраждалі від недавнього землетрусу люди.

За даними Haber, спочатку в постраждалому районі йшов сильний град, а потім виник смерч. Вітер був такої сили, що перевертав автомобілі і зривав дахи з будинків, несучи їх на сотні метрів.

Як повідомляється, в результаті стихії одна людина загинула і 44 отримали поранення, пошкоджено 170 наметів.

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Смертоносний землетрус у Туреччині - що відомо

На початку лютого 2023 року на кордоні Туреччини та Сирії сталося кілька сильних землетрусів магнітудою понад 7. Зафіксовано сильні руйнування в населених пунктах 10 провінцій. Землетрус був такої сили, що поштовхи відчули також в Єгипті, Лівані та Іраку.

В результаті трагедії тільки у Туреччині загинули понад 50 тисяч людей. Житлові будинки в постраждалому районі складалися, як карткові будиночки. Відтоді у Туреччині регулярно відбуваються сильні афтершоки.

У Сирії жертвами землетрусу стали близько 6 тисяч осіб.

На допомогу до Туреччини були направлені рятувальні бригади із сотні країн, в тому числі з України.

В середині березня постраждалі від землетрусу райони Туреччини накрила потужна повінь.

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