Рятувальники відразу почали пошуки людей, які могли постраждати внаслідок поштовхів.

Сьогодні ввечері, 20 лютого, на кордоні Туреччині і Сирії відбувся найбільший землетрус за останні два тижні. Стихійне знову вирувало в тому самому районі, що і 6 лютого.

Як повідомляє інформаційне агенстство Anadolu, найбільше поштовхи відчули в турецькій провінції Хатай, а також в сирійському регіоні, що межує з цією провінцією.

Люди вийшли з будівель на вулицю і намагалися сховатися в автомобілях. Поштовхи спричинили нові руйнування будівель. У тому числі зафіксовані і падіння будинків.

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У районі міста Дефне турецької провінції Хатай о 20:04 за тамтешнім місцевим часом зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Через кілька хвилин поштовхи відчули поблизу населеного пункту Самандаг – там амплітуда за шкалою Рихтера склала 5,8.

Рятувальники уже працюють на місцях – вони шукають чи ніхто не постраждав. Також вони обмежили доступ до будинків, які пошкодилися внаслідок землетрусу і можуть впасти.

Землетрус у Туреччині: що відомо

6 лютого у Туреччині та Сирії сталися два потужні землетрусів, після яких слідувало ще безліч афтершоків. Згодом ще кілька землетрусів відбулися у провінції Хатай та Сирії.

Загалом під час тих трагічних подій було зафіксовано п’ять землетрусів з показником магнітуди від 6,0 до 7,8. Їхня глибина складала від 5 до 40 кілометрів.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

На даний момент відомо, що кількість жертв перевалила позначку в 45 тисяч.

Також і постраждала економіка Туреччини. Особливо це відобразилося на ВВП, котре суттєво скоротилося.

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