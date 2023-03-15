Частина країни після проливних дощів буквально пішла під воду.

На південному сході Туреччини після руйнівних землетрусів нова напасть - країну накрила потужна повінь. В результаті проливних дощів затоплені будинки і лікарні, а дітей відправили на вимушені канікули. Про це повідомляє видання Haber.

Як повідомляється, в місті Шанлиурфа затопило відділення інтенсивної терапії, житлові будинки і машини. 6 осіб, у тому числі команда пожежників, потрапили в паводкові води. На цей час водолази ведуть пошуково-рятувальні роботи. Наразі підтверджена загибель чотирьох осіб, серед яких двоє пожежників.

Синоптики тим часом попереджають, що завтра проливні дощі в регіоні продовжаться.

Відео дня

Землетрус у Туреччині - останні дані

6 лютого на південному сході Туреччини сталося кілька сильних землетрусів, які спричинили багатотисячні жертви й колосальні руйнування.

У постраждалих районах житлові будинки складалися, як карткові будиночки, в результаті чого, за останніми даними, число жертв землетрусу в Туреччині наближається до 50 тисяч.

Підземні поштовхи також сколихнули сусідню Сирію, де жертвами землетрусу стали близько 6 тисяч осіб.

З того часу в Туреччині регулярно відбуваються афтершоки та відчутні землетруси.

Вас також можуть зацікавити новини: