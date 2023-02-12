У Туреччині в результаті землетрусу обрушилося понад 4000 будівель.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від землетрусів, які відбулися в Туреччині та Сирії 6 лютого 2023 року, так чи інакше постраждали майже 26 млн осіб.

Як повідомляє Alarabiya News, число загиблих в результаті природного катаклізму в цих країнах перевищило 25 тисяч. Всього в Туреччині так чи інакше постраждали 15 млн осіб, а в Сирії – 11 млн осіб. Серед них понад п'ять мільйонів людей вважалися особливо вразливими, у тому числі близько 350 000 людей похилого віку та понад 1,4 мільйона дітей.

За даними ВООЗ, в Туреччині, де в результаті землетрусу обрушилося понад 4000 будівель, частково або сильно постраждали 15 лікарень. Водночас у Сирії, де система охорони здоров'я вже була зруйнована за 12 років війни, зазнали збитків щонайменше 20 медичних установ на північному заході країни, що сильно постраждав від землетрусів.

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Землетруси в Туреччині та Сирії

6 лютого Туреччину і Сирію сколихнули два потужних землетруси магнітудою вище семи і десятки афтершоків. За останніми даними, число загиблих перевищило 25 тисяч. В ООН прогнозують, що жертв буде мінімум удвічі більше.

В одній з турецьких провінцій після землетрусів у земній корі утворилася гігантська тріщина. Ущелина глибиною близько 30 метрів і шириною близько 200 метрів буквально розділила оливкове поле в провінції Хатай.

Сейсмологи з США зазначили, що два сильних землетруси в одному місці через короткий проміжок часу з наукової точки зору є "дивним" і "рідкісним" феноменом.

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