Зеленський поговорив з Ердоганом про допомогу Україні Туреччині.

Україна направляє до Туреччини групу рятувальників та техніку для подолання наслідків землетрусу, який стався вчора, 6 лютого.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Страшний землетрус у Туреччині вже забрав життя тисяч людей. Тисячі поранених, десятки тисяч залишились без даху над головою. Україна знає ціну втрат і сьогодні гостро відчуває біль наших сусідів. Ми одні з перших запропонували свою допомогу", - заявив він.

Шмигаль додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського Україна надасть гуманітарну і технічну допомогу Туреччині. "Йдеться про спрямування до Туреччини групи рятувальників, техніки, готових до виконання найскладніших місій", - сказав прем'єр.

Відео дня

7 лютого Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією.

Український лідер повідомив турецькому колезі, що він ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Туреччині з метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в країні внаслідок землетрусів.

Зеленський повідомив, що на допомогу народу Туреччини вирушив загін українських рятувальників, та відправлено необхідну техніку.

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф та прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час. Вони допомагатимуть з усім спектром робіт із ліквідації наслідків землетрусу", - наголосив президент України.

Землетрус у Туреччині - що повідомлялося про допомогу від України

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім пішли десятки афтершоків. Унаслідок землетрусів загинули та постраждали тисячі осіб, є дуже багато руйнувань.

7 лютого Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці.

У документі зазначається, що Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Туреччині.

Також сьогодні на брифінгу посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив, що до сотні українських рятувальників можуть прибути до країни для допомоги в ліквідації наслідків від землетрусу.

Він також заявив, що із 27 українців, з якими не було зв'язку в Туреччині, 9 вже знайшлися, частина з них втратили житло, але вони перебралися до родичів, знайомих, і їхньому життю і безпеці нічого не загрожує.

Вас також можуть зацікавити новини: