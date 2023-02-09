У Туреччині загинули щонайменше 9057 людей.

Число загиблих в результаті потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, які сколихнули країни 6 лютого, досягло 12049 осіб.

Як повідомляє NBC News, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в його країні жертвами руйнівних землетрусів стали не менше 9057 осіб. При цьому ще 52979 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. 8000 людей вдалося врятувати.

Водночас у Сирії загинули щонайменше 2992 людини. Ще 24800 людей отримали поранення.

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Землетруси в Туреччині та Сирії

О 4:17 ранку 6 лютого на південному сході Туреччини і в прикордонних районах Сирії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,8.

У той час як рятувальники розбирали завали зруйнованих будинків, країни сколихнув ще один руйнівний землетрус магнітудою 7,7. Крім того, в той день були зафіксовані десятки афтершоків. Відтоді кількість жертв продовжує зростати.

Раніше також повідомлялося, що в результаті землетрусів в Туреччині загинули двоє українців. На щастя, ця інформація не підтвердилася. Людей врятували з-під руїн будівлі. Однак дипломати з'ясовують долю ще майже 20 українців, які не виходять на зв'язок.

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