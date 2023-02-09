Розбори завалів у постраждалих районах ускладнюються суворою зимовою погодою.

Число загиблих в результаті турецько-сирійських землетрусів зросла до понад 15000 осіб.

За офіційними даними, в Туреччині загинуло не менше 12391 особи, а в Сирії не менше 2992 осіб, повідомляє Aljazeera.

Тим часом сирійська група цивільної оборони запросила додаткове пошуково-рятувальне обладнання. Рятувальники описують ситуацію на утримуваному повстанцями північному заході Сирії як "трагічну" і просочену "запахом смерті".

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"Ситуація трагічна у всіх сенсах цього слова. На жаль, сотні сімей все ще знаходяться під уламками", - сказав один з волонтерів "Білих касок".

Maxar Technologies показала моторошні фото зруйнованого турецького міста Антакья. У компанії відзначили, що знімки зроблені 8 лютого. На фото видно повністю знищені стихією райони міста.

"Пошкодження можна побачити по всій території", - підкреслили в компанії і додали, що особливо багато багатоповерхівок, що обвалилися.

Землетрус у Туреччині і Сирії

Рано вранці 6 лютого Туреччину і Сирію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім пішли десятки афтершоків і ще кілька землетрусів, що погіршило ситуацію.

Також ситуацію з пошуком тих, хто вижив, ускладнює холодна погода. У постраждалих районах вночі температура опускається до "нуля" та нижче.

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