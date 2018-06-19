Віхи тижня: Ющенко в танку, Янукович у Брюсселі, НУ відвоювала президентського племінника

Президентські піарники підібрали вдале місце для оголошення про небажання глави держави розпускати Верховну Раду: розташування танкової бригади, озброєної модернізованими танками Т-64 «Булат» - майданчик куди ефектніший, ніж внутрішній дворик президентського Секретаріату або зал для прес-конференцій. Схоже, Віктор Андрійович у камуфляжі з капітанськими погонами і шлемофоні відчуває себе комфортніше, ніж у цивільному костюмі.

До речі, лідери парламентських сил підхопили президентський заклик про початок дискусії щодо змісту нової Конституції. Шкода, що її результати будуть для глави держави невтішними: сліпо в кільватері президентських конституційних ініціатив рухається тільки лідер блоку НУ-НС В’ячеслав Кириленко. Зате вельми самостійно з цього питання висловилася Юлія Тимошенко, яка дала зрозуміти, що в системі влади повинен залишитися тільки один вибраний народом лідер.

Втім, важливішою для українського прем`єра темою в даний час є витіснення посередників з газового ринку. Юлія Володимирівна пообіцяла, що з 1 березня ані краплі газу не буде розмитнюватися для компанії «УкрГазЕнерго», а саму компанію взагалі пообіцяла ліквідувати. Якщо врахувати, що одним зі співзасновників УГЕ є НАК «Нафтогаз України», не виключено, що в цій частині обіцянки Тимошенко виконаються. Правда, завадити «Газпрому» крутити вентиль Юлія Володимирівна не зможе, незважаючи на всі її обіцянки. Оскільки Тимошенко знає газовий ринок дуже і дуже непогано, неважко здогадатися, що своїми підкреслено енергійними діями вона збирається якщо не навести на ньому лад негайно, то створити передумови для старту своєї президентської кампанії. Принаймні, два місяці перебування Юлії Володимирівни в прем`єрському кріслі не дають підстав сумніватися, що лідер БЮТ серйозно претендуватиме на вищий пост у країні.

В світлі прийдешніх президентських виборів і нинішніх показників популярності Вікторові Ющенку варто потурбуватися про свою майбутню підтримку. Всі зацікавлені спостерігачі зачудовано спостерігають, як поки безіменний проект Віктора Балоги і «Наша Україна», яка не збирається здаватися конкурують між собою за право стати опорою для лідера нації. Штовхаються ліктями, аж гай шумить. Віктор Іванович може занести собі в актив вихід з «нашеукраїнських» лав губернатора Херсонщини Бориса Силенкова. В’ячеслав Кириленко відповів не менш ефектно: новим заступником голови «Нашої України» став хоч і віце-губернатор, зате єдиний рідний племінник Президента Ярослав Ющенко. Схоже, боротьба за Президента ще не закінчена, і судячи з випадів на адресу Балоги, що прозвучали з вуст президентського радника Олега Рибачука, протиборчі табори поповнюватимуться новими несподіваними персонажами.

Напевно, прийшов час подумати про підвищення ефективності своїх дій і Вікторові Януковичу. Лідер Партії регіонів минулого тижня був досить активним, пройшов шлях Київ - Брюссель - Сєвєродонецьк, але при цьому не зробив жодної по-справжньому яскравої заяви. У столиці Бельгії головному «регіоналові» не вдалося добитися аудієнції у генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, тому довелося йому випустити весь свій антинатівський запал у бесідах з європейськими чиновниками. Ті ввічливо послухали політика, який претендує на статус лідера української опозиції, але позитивної реакції від них Віктор Федорович так і не дочекався.

У Сєвєродонецьку Янукович відчував помітний дискомфорт: він за останні тижні настільки повірив у можливість створення широкої коаліції, що критикувати діючу владу йому виявилося якось незручно. Напевно, тому Віктор Федорович під час вистражданого «регіоналами» з`їзду був не дуже енергійним: у своєму виступі він віддав перевагу вже відомим напрацюванням. Мабуть, лідерові Партії регіонів корисно буде прислухатися до рекомендацій Дмитра Табачника, який став головним «регіональним» яструбом. Той вважає за необхідне визначити межі компромісу з помаранчевими і чітко відстоювати інтереси прихильників Януковича. Цікаво було б зрозуміти, чи припускає цей компроміс переформатування нинішньої парламентської коаліції.

До речі, з`їзд депутатів всіх рівнів ані за масштабом, ні за тональністю заяв, які лунали в його ході, сподівань і побоювань не виправдав. Суб`єктивно кажучи, його організатори тільки продемонстрували владі, що у її опонентів нових тем, окрім підвищення статусу російської мови, відмови від реабілітації ОУН-УПА і вступу в НАТО, немає і не передбачається найближчим часом. Повна криза жанру.

Через широкомасштабні дискусії про майбутнє парламенту незатишно почувається Арсеній Яценюк. Йому безумовно не хочеться достроково завершити свій дебютний виступ у якості парламентського голови. Малою втіхою для спікера стало розформовування спецзагону ДАІ «Кобра». Арсенію Петровичу куди важливіше довести всім, що Верховна Рада здатна працювати в регулярному режимі, а в ідеалі - перетворитися на законотворчий конвейєр, з якого сходитимуть нормативні акти, якими зможе пишатися країна. Цікаво, кого молодий політик вибере в стратегічні союзники у разі відновлення роботи законодавчого органу. Адже спікерська дружба в період перманентної політичної кризи дорого варта.

Євген Магда