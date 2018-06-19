Наша Україна взяла паузу для роздумів

1 березня відбулося засідання політради Народного Союзу ”Наша Україна” (НСНУ), на якому було вирішено підтримати проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про політичні партії в Україні” (щодо об’єднання політичних партій)”, внесений головами партій блоку, і забезпечити його підтримку коаліцією демократичних сил та якнайшвидше прийняття у Верховній Раді. Нунсівці також вирішили впродовж двох місяців після набуття чинності закону вважати за необхідне проведення об’єднавчого з’їзду партій-учасниць блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» й створити єдину національно-демократичну партію на базі НСНУ. На засіданні також було обрано членом президії та заступником голови партії президентського племінника Ярослава Ющенка. Ми звернулися до політичних експертів з проханням прокоментувати останні рішення “Нашої України”.

Андрій Єрмолаєв:

САМООБОРОНЦІ ПРИЙМАТИМУТЬ РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БЮТ, А НЕ НА НУ

Ця політрада справді продемонструвала глибоку кризу в партії і головне – ідеологічну кризу. Жоден з учасників засідання не поставив питання про формування погодженої ідейної платформи партії, яка збирається бути об’єднавчою силою для інших. І це – дивина. Це при тому, що останні півроку саме від нашоукраїнців лунали заяви про те, що готуються якісь програми, платформи, але цього не прозвучало...

“Наша Україна” пережила класичну кризу партії і влади, де конфлікти виникають виходячи з того, яка з груп отримає преференції, а яка опиняється в аутсайдерах.

Викликає подив, що кілька досить впливових партійців вийшли з партії, але не вийшли з фракції і не поклали мандати. Як на мене, на цій політраді депутати й партійці були зобов’язані розглянути цю ситуацію, виходячи з прецеденту дострокових виборів 2007 року.

Коли партієць виходить з партії, маючи на те мандат як ознаку довіри партії, він зобов’язаний покласти цей мандат. Цього не було поставлено на політраді, що свідчить про глибоку кризу партійності й нерозуміння глибини ситуації.

Питання про долю «Нашої України» і ситуацію з тими, хто залишив партію, не розглядалося як загальнопартійний прецедент.

Учасники політради добре розуміли, що мова йде про нову технологію переоформлення партії...

На сьогодні, щоб не поглиблювати скандал, взяли паузу – на місяць-півтора, але я не виключаю, що замість об’єднання на основі «Нашої України» буде запропонована інша модель – об’єднання на основі ініціатив, які зараз будуть напрацьовуватися групою Балоги. «Наша Україна» імітуватиме злиття з новою об’єднавчою силою, демонструючи це як начебто своє власне рішення, але фактично підкорившись інтригам, які розгорталися напередодні політради.

Якби таке рішення не було прийняте в суботу, то, боюся, що з понеділка розкол у партії був би оформлений. Насправді шансів об’єднатися на основі НСНУ практично немає, але спроба заявити про об’єднавчий проект на основі ініціатив команди Балоги – більше. І я гадаю, що пан Кириленко погодиться з тим, що «Наша Україна» має об’єднуватися в єдину партію, але на умовах, які будуть запропоновані Балогою та його соратниками.

А що стосується самооборонців, то вони прийматимуть одноосібні рішення, але на користь БЮТ, а не «Нашої України».

А щодо призначення Ярослава Ющенка… Це, напевне, великий прогресивний діяч, політик з потужною теоретичною спадщиною...

Володимир Фесенко:

ОБРАННЯ ЯРОСЛАВА ЮЩЕНКА – ДРІБНЕ ПІДЛАБУЗНИЦТВО ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ

Я не бачу якоїсь революції в рішеннях політради. Кризова ситуація в «Нашій Україні» залишається. Ухвалені вішення – це фактично боротьба В’ячеслава Кириленка за виживання в статусі лідера «Нашої України», не партії, а самого Кириленка.

Обрання заступником голови партії Ярослава Ющенка виглядає як дрібне підлабузництво перед Президентом, спроба зберегти Віктора Ющенка в статусі почесного голови НУ.

З іншого боку, той факт, що Бондар зупинив рішення про вихід з «Нашої України», засвідчує: ситуація перебуває в процесі розвитку. Вихід деяких нашоукраїнців з лав партії ще не набув ланцюгової реакції, багато людей ще коливаються. Гадаю, визначальним чинником буде рішення Віктора Ющенка. Можливо, найбільш оптимальним варіантом для нашоукраїнців і Президента буде створення іншого проекту, чим, швидше за все, зараз займатиметься Балога.

Відбулося певне зупинення кризових тенденцій у керівництві «Нашої України», продемонстровано спробу оновити її керівництво, аби все ж таки зберегти лояльність до Президента й показати йому, що НУ залишається його партією. Але визначальними будуть не рішення політради НУ, а процеси всередині коаліції і всередині фракції НУ–НС. Якщо буде спроба висловити вотум недовіри Юлії Тимошенко чи якось переформатувати парламентську коаліцію, то саме ці чинники будуть визначальними для подальшого розвитку процесів усередині НУ.

Чому нічого не було сказано про вихідців з партії? Гадаю, нунсівці хочуть уникнути загострення відносин з колишніми однопартійцями, а також із Секретаріатом Президента. Бо якщо облити брудом цих людей, то доведеться висловлювати різку критику на адресу керівника Секретаріату.

Але, судячи з усього, Кириленко не хоче такого загострення. Він розуміє, що деякі люди, які вийшли з партії, дуже близькі до Ющенка, наприклад, Білозір. І що цей вихід не міг відбутися без певної санкції чи дозволу з боку Президента. Тому вони не хочуть спонукати Балогу до нових різких кроків.

Хоча формальна демонстрація об’єднавчого процесу в рамках НУ–НС відбудеться, реально – його швидше за все не буде. Кириленко мусить продемонструвати, що він щось робить для об’єднання пропрезидентських сил. І для нього принципово важливо, аби хоч хтось на це погодився, наприклад, Каськів або ще хтось…

Усередині «Народної самооборони» зростає критичне ставлення до Секретаріату Президента. І я не виключаю, що деякі “самооборонці" уже мають критичне ставлення і до самого Президента. У цьому сенсі вони просто розійдуться з Кириленком, бо той хоче залишитися вірним пропрезидентським політикам.

Сьогодні з’явилися бігборди Миколи Катеринчука... Наскільки мені відомо, багато авторитетних представників НУ–НС думають про власні політичні плани. Тому не думаю, що вони гратимуть в об’єднавчі процеси Кириленка.

Вадим Карасьов:

УСІ ВЗЯЛИ ПАУЗУ ДЛЯ РОЗДУМІВ, ЗОКРЕМА Й ПРЕЗИДЕНТ

Поки що «Наша Україна» зберегла статус-кво. Не було ні проривів, ні якогось масового відходу знакових членів партії, жодних скандалів. Ті, хто не виключає свого виходу, взяли паузу для роздумів.

Президент, незважаючи на запрошення його на політраду, не прибув туди, тобто дистанціювався від НУ, але і якихось президентських заяв щодо формування нового партійного проекту з його вуст теж не прозвучало. Очевидно, і сам Ющенко якоюсь мірою взяв паузу для роздумів: що робити далі з партійним будівництвом. Чи будувати багатоповерховий партійний будинок з різними партійними квартирами, тобто чи створювати декілька пропрезидентських партійних проектів, чи все ж таки робити ставку на абсолютно нову партійну будівлю... Чи робити капітальний ремонт старих будівель, тобто «Нашої України». А це дає змогу сьогоднішньому керівництву «Нашої України» зайняти вичікувальну позицію.

Було зроблено заяву, що члени блоку рухатимуться в одному напрямку... Я не думаю, що це буде шлях прямий, радше буде роздоріжжя, і рух диктуватимуться з президентського табору.

Призначення Ярослава Ющенка можу розцінити, як тактичний хід, спрямований на зближення з Президентом. Якщо не можна зблизитися політично, то обирають зближення по генетичній лінії.

Віктор Небоженко:

СПОДІВАЮСЯ, БАТЬКО ЯРОСЛАВА ЮЩЕНКА НЕ ХОТІВ БИ БАЧИТИ СИНА НАЧАЛЬНИКОМ СВОЄЇ ПАРТІЇ

Засідання видавалося досить непідготовленим. Не було серйозних заяв, і серйозної розмови не вийшло. Вони звикли, що за них завжди хтось приймає рішення “зверху” – Президент чи Секретаріат або їхні провідні спонсори. Їм, мабуть, потрібно просто частіше зустрічатися, не чекаючи нового року чи чергової кризи, збиратися – поки не будуть розв’язані всі проблеми.

Поява Ярослава Ющенка створюватиме деякий конфлікт між двома провідними молодими зірками «Нашої України». Тим, хто приймав таке рішення, потрібно було подумати: хто чим займатиметься. У крайньому разі ні Кириленко, ні Ярослав Ющенко не готові для того, аби реформувати партію.

Я все-таки сподіваюся, що призначення Ярослава Ющенка – це не ініціатива Віктора Андрійовича. Я дуже розраховую, що сам Президент не мав прямого стосунку до цього і тим більше, що батько Ярослава Ющенка не хотів би бачити свого сина начальником своєї партії.

Ідея об’єднання хороша, але перед тим, як об’єднатися, потрібно провести дуже серйозно переформатування й очищення всередині самих себе. Бо за 15 років у цих партіях накопичилося багато сміття, багато пасивних елементів, людей, які забули, що таке політика... Тож вони повинні скористатися приводом, аби самоочиститися.

Опитувала Оксана Климончук