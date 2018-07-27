​​​​​​​Чернівецька революція

Під час розмов про погані дороги, інфраструктуру чи низький рівень життя, у Чернівцях прийнято «звалювати» все на тривалу й масштабну політичну боротьбу між двома місцевими «кланами» - бізнесмена Дмитра Фірташа і політика Арсенія Яценюка. Початком війни цих груп впливу слід вважати 2011 рік, коли 31 березня 42 обранці міськради з числа «регіоналів» і перебіжчиків з «Батьківщини» (так звані «тушки») достроково усунули з посади міського голову з 17-річним стажем Миколу Федорука.

Політичний шоумен від Фірташа

Тоді за кермо Чернівців посадили достатньо молоду й невідому фігуру – члена Партії регіонів Віталія Михайлішина, якому буквально «на старті» доручили посаду секретаря міськради, а за сумісництвом – в.о. мера. Робота посадовця супроводжувалась активною інформаційною кампанією в місцевій пресі, концертами відомих українських та закордонних виконавців на підтримку Михайлішина, численними сіті-лайтами, так званими «соціальними проїзними», що забезпечують безкоштовним проїздом пенсіонерів у маршрутках, та іншою агресивною рекламою нової політичної зірки регіонального рівня.

Однак трирічна діяльність на цій посаді Михайлішина викликала регулярну критику в його опонентів із опозиційних політсил. Команду регіонала звинувачували в намаганні будь-якою ціною довести комунальні підприємства міста до банкрутства з метою подальшої приватизації людьми із найближчого оточення посадовця. А тодішній нардеп від «Батьківщини» Геннадій Москаль, відомий у ті часи своєю викривальною діяльністю, заявив, що керує Чернівцями насправді не секретар, а скромний член виконавчого комітету і підприємець Василь Продан. Мовляв, без дозволу цієї людини Михайлішин не має права навіть поставити підпис на будь-якому документі…

Родину Проданів пов’язують також із близьким оточенням олігарха Дмитра Фірташа. Свого часу дружина Василя, нардеп Оксана Продан, у ефірі телеканалу «ТВі» сказала, що вона є кумою нині біглого екс-керівника «Укргазвидобування» Юрія Борісова. А нещодавно на одній із прес-конференцій Василь Продан підтвердив, що близький друг сім’ї прописаний в одній із чернівецьких квартир Оксани Петрівни.

…Попри максимальне намагання «розкрутити» проект «Віталій Михайлішин», політик зі значним відривом двічі програвав парламентські вибори тому ж Федоруку, місце якого він зі скандалом зайняв у міськраді. Пізніше регіонал двічі програв вибори мера «фронтовику» Олексію Каспруку.

Здобув славу на батьковій пам’яті

А ось у Каспрука на той час була вже достатньо яскрава репутація місцевого опозиціонера та борця з режимом Януковича. Його прізвище було відоме чернівчанам щонайменше завдяки пам’яті про батька: Павло Михайлович з 1985 по 1991 роки був головою Чернівецької міськради, і помер після важкої хвороби буквально на роботі.

До міськради Олексій Каспрук уперше потрапив у 2010 році, очоливши фракцію «Фронт змін». До того він був і підприємцем, і керівником комунального підприємства «Містобуд», і помічником міського голови Федорука. Регулярні антивладні акції на чолі з опозиційним тандемом Каспрука та нинішнього керівника фракції «Народного фронту» у парламенті Максима Бурбака, дозволили політикам стати одними з найбільш упізнаваних в регіоні діячів.

Згодом, на хвилі Революції гідності, Каспруку на позачергових виборах мера вдається вибороти 55,38% голосів чернівчан. Через півтора року на чергових місцевих виборах мера Каспрук виходить в другий тур з Михайлішиним, здобувши майже 63% підтримки виборців.

Чому в мера й депутатів не вийшло співпраці

Якщо здобути довіру чернівчан Каспрукові виявилось нескладно, то співпраця з депутатами не склалася. Буквально з перших днів роботи мером, обранці блокують більшість ініціатив посадовця: кредитні угоди з міжнародними фінансовими структурами, закупівлю нового громадського транспорту, будівництво та ремонт доріг тощо.

Депутати, більшість яких складають орієнтовані на неформального лідера «Рідного міста» Василя Продана, відмовляються йти на контакт із мером. Критикуючи ініціативи міського голови, вони вдаються до досить дивних аргументацій. Скажімо, коли Каспрук вийшов на фінальну лінію в домовленостях з ЄБРР щодо закупівлі за кредитні гроші півсотні сучасних тролейбусів для міста, депутатська більшість вирішила активно протистояти ухваленню цього рішення міською радою. Серед їхніх аргументів звучали такі: «Це кредитне ярмо», «Мер отримує відкати від ЄБРР», «Ці гроші доведеться віддавати нашим онукам»…

Що ж до спроб домовитись мерові і депутатам, то посадовець наполягає виключно на публічних переговорах. Мовляв, пити каву по кафешках, займаючись «кулуарщиною», він наміру не має. Пояснює це ще й політичним обґрунтуванням – із вчорашніми соратниками Януковича не хоче мати справ, а «агентурі Фірташа» не дасть розбазарити й «прихватизувати» місто.

Опоненти ж міського голови активно поширюють інформацію про знищений «Містобуд», який припинив існування, щойно Каспрук покинув посаду керівника підприємства; про близькість мера із Бурбаком, який із «владою Яценюка довів країну до катастрофічного стану»; про спільні вечері мера із місцевою фігурою, що займається контрабандою, та про пентхаус, нібито отриманий мером у якості хабара. Проте, кожне із цих та інших звинувачень мер публічно спростовує.

До вічної проблеми невідремонтованих у місті доріг цього року додалася ще й транспортна. Навесні група приватних перевізників, після численних вимог до міськради й виконкому щодо підвищення тарифів на проїзд у маршрутках, вирішила влаштувати картельну змову. Протягом чотирьох днів у Чернівцях припинили курсувати всі автобусні маршрути, що надалі спричинило транспортний колапс. Тож мер вирішив покарати перевізників за їхні вибрики, розірвавши з ними договори. Натомість запропонував міськраді придбати 40 нових автобусів у лізинг – бо, мовляв, таким шляхом нині йде більшість українських обласних центрів. Та замість руки допомоги, депутати, цілком прогнозовано, забракували ідею Каспрука.

Відсутність співпраці мера з депутатами спонукала Каспрука у квітні 2017 року звернутись із офіційним листом до парламенту щодо призначення позачергових виборів міськради. У свою чергу, посадовець обіцяв скласти свої повноваження, щойно Верховна Рада ухвалить таку постанову – і піти на перевибори мера.

Згодом у парламенті було зареєстровано два законопроекти про проведення позачергових виборів Чернівецької міськради (один з них – авторства Федорука й Бурбака, а інший – Сергія Лещенка). Проте за понад півтора року Верховна Рада навіть не наблизилась до розгляду цих ініціатив, а десятки публічних звернень на погоджувальних радах з боку Бурбака щодо негайного розгляду цього питання у стінах Ради фактично ігнорувалися.

Впертість обох сторін конфлікту та небажання шукати компроміс призвели до кризового стану у сфері житлово-комунального господарства Чернівців. Опоненти мера називають цей стан «колапсом», спекулюючи на рейтингах комфортності міст, створеного журналом «Фокус» - мовляв, при Михайлішині, Чернівці займали перші місця рейтингу, а нині – скотились на останнє.

У чому звинувачують Каспрука

Власне, аргумент із рейтингами «Фокусу» слугував однією з причин для відставки Каспрука. Вперше Василь Продан цю тезу висловив навесні цього року. Мовляв, навіть київські видання помітили, що в Чернівцях із владою не все гаразд, тож Каспрука треба відправити у відставку. Проте перша спроба на сесії 31 травня поточного року виявилась невдалою: до міськради увірвались десятки мешканців, під тиском яких Продан зняв з розгляду скандальне питання.

Пізніше опонент Каспрука повторно зареєстрував свій проект рішення. Продана розкритикували через відсутність в документі обґрунтувань. «Навіть злочинцеві в суді повідомляють, за що його судять. А мені не пояснюють, чому хочуть знімати», - сказав Каспрук на одному зі своїх брифінгів.

Текст обґрунтувань до проекту рішення з’явився на сайті мерії за два дні до чергової сесії. У 17-ти пунктах документу на 42-х сторінках Василь Продан розповідає про зловживання і численні порушення з боку Каспрука на посаді мера.

Серед них – значна частина кадрових проблем у ратуші, які складно назвати провиною виключно Каспрука. Наприклад, одне із звинувачень - про недоукомплектованість персонального складу міськвиконкому (його кількісний склад дорівнював 18 членам, хоча орган влади працював лише з 12-ма). Щонайменше дві спроби Каспрука ініціювати дообрання складу комітету завершились невдало, адже кандидатури, запропоновані мером – це люди, не орієнтовані на секретаря міськради та його депутатську більшість.

Не забув у документі Продан згадати і про вже згадуваний рейтинг «Фокусу», звинувативши міського голову у бездіяльності та безвідповідальності у питаннях покращення інфраструктури й життя у місті.

Те, що офіційні обвинувачення Продана є досить дивними, помітили й місцеві експерти. Так, директор Буковинського центру виборчих технологій Ігор Баб’юк заявив, що доказів бездіяльності мера у викладених тезах немає. «Дві третини тексту обґрунтувань стосуються злісної бездіяльності мера. Але ці обґрунтування не підкріплені жодними судовими рішеннями. Таким чином, цей документ можна вважати хіба що особистою позицією Продана та інших людей, які підтримують проект рішення про відставку Каспрука», - вважає Баб’юк.

Що зміниться у місті

Та розбиратись в юридичних тонкощах і з’ясовувати, наскільки справедливо із Каспрука ліплять злочинця, депутатська більшість не вважала за потрібне. 26 липня, після кількагодинних дискусій та вимог громадян не розглядати питання відставки мера, обранцям таки вдалося достроково припинити повноваження міського голови Чернівців.

Поки Каспрук подаватиме до суду, містом керуватиме виконувач обов’язків мера – Продан. Щоправда, з його заяв стає зрозумілим, що надовго він залишатись на цій посаді не планує. У міськраді розглядають один із сценаріїв розвитку подальших подій – на найближчій сесії секретар складе свої повноваження, а на цю посаду більшість депутатів обере когось із «Батьківщини». Ймовірно, керівника фракції та чинного директора департаменту капітального будівництва Чернівецької ОДА Олександра Пуршагу – бо, за чутками, такими були кулуарні домовленості між Проданом та головою облради й керівником партії Тимошенко на Буковині Іваном Мунтяном.

Каспрук вважає, що Продан, хоч і досвідчений бізнесмен, але впоратись із господарством у Чернівцях не зможе. По-перше, у нього немає такої мети, адже основне, що йому треба, вирішити власні «шкурні» питання, пов’язані із узаконенням власності та купівлею буквально за копійки численних об’єктів нерухомості у місті. По-друге, фракція «Рідне місто» є прихильниками приватизації комунальних підприємств. Отже, прогнози щодо спроб передати водоканал, тепломережу чи «МіськШЕП» у приватні руки наближених до Продана осіб, є досить вірогідними.

Тому найімовірніше, «чернівецьке дежавю» зі звільненням міського голови та боротьбою місцевим кланів продовжиться за сценарієм 2011-го року. Тобто, Продан відкладати зі своєю відставкою та призначенням нового «ручного» і лояльного в.о. мера не планує. Єдина відмінність із подіями 7-річної давнини – тоді у Чернівцях контрольованим секретарем був регіонал.

Микола Кобилюк