Клієнт готелю прихопив з собою два телевізори, годинник і ковдру

В одному з готелів Первомайська Миколаївської області постоялець вкрав два телевізори, годинник і ковдру.

Про це УНІАН повідомили в Першотравневому міському відділі міліції.

Співробітники правоохоронних органів затримали зловмисника - 42-річного місцевого жителя, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Порушено кримінальну справу за ч.2 і ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).