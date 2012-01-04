Клієнт готелю прихопив з собою два телевізори, годинник і ковдру
15:07, 04 січня 2012Суспільство
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Злодій - житель Первомайська
В одному з готелів Первомайська Миколаївської області постоялець вкрав два телевізори, годинник і ковдру.
Про це УНІАН повідомили в Першотравневому міському відділі міліції.
Співробітники правоохоронних органів затримали зловмисника - 42-річного місцевого жителя, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Порушено кримінальну справу за ч.2 і ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
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