Хто стане головним «голосом» України у ПАРЄ

Так, на закритому засіданні членів постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї (ПАРЄ), яке пройшло в четвер, 15 січня, українські політики не змогли знайти компромісу та розійшлись. В розмові з УНІАН депутати зізнавались, що протистояння між кандидатурами варто розглядати, як черговий виток непорозумінь між президентом та прем’єр-міністром. Щоправда, відкрито про це не наважився говорити жоден учасник засідання. Тому УНІАН спробував розібратися, чому посада голови української делегації стала наріжним каменем, та які зауваження парламентарі висунули до кожного з кандидатів.

Загалом, на посаду очільника делегації претендують два народних депутати – Володимир Ар’єв від Блоку Петра Порошенка та Георгій Логвинський від Народного Фронту. Перший уже має чималий досвід роботи в ПАРЄ, однак це не вберегло його від критики колег. Більше того, за інформацією УНІАН, велика частина членів делегації була проти його призначення. Другий - с 2010 року приймав участь в експертній діяльності ПАРЄ, допомагаючи в підготовці докладів ПАРЄ. Втім, може мати у Страсбурзі деякий конфлікт інтересів. За словами народного депутата від БПП Сергія Лещенко, дружина Логвинського – суддя Європейского суду з прав людини від України, «а суддя Євросуду обирається ПАРЄ».

«Нездорова» битва кандидатів

«Посада, яка може комусь видатись не надто впливовою, насправді є принципово важливою, адже саме ця людина формуватиме думку в ЄС про події в Україні, зможе робити певні акценти, або, навпаки, «не бачити» чогось. Для президента важливо, аби це була його людина, для прем’єра - щоб делегацію очолив депутат його фракції», - поділився своєю думкою один з учасників закритого засідання.

За словами народного депутата, члени постійної делегації могли б обрати голову ще у четвер, однак для підтримки якогось одного кандидата не знайшлося голосів. Наприклад, зі своєю позицією не визначились депутати від Радикальної партії, фракції «Самопоміч» та деякі позафракційні.

Втім, цікаво й те, що офіційно «радикали» зауважили: зі своєю позицією визначатимуться на засіданні фракції. В той же час, «не на диктофон», представники цієї політичної сили заявляли, що своє рішення щодо кандидатури голови української делегації у ПАРЄ уже прийняли. «Депутати Ляшка підтримають Володимира Ар’єва. Наскільки мені відомо, така позиція зайнята після відповідних дзвінків до лідера Радикальної партії. А «Самопоміч» ще визначатиметься», - розповів один з парламентарів.

У свою чергу, народний депутат від Блоку Петра Порошенко та давній член ПАРЄ Мустафа Джемілєв на запитання щодо дискусії відносно призначення голови делегації, зазначив, що ситуація на засідання була «нездоровою», а сам він не надто підтримує кандидатуру від своє політичної сили. «З моєї точки зору, варто було б обрати Логвинського, він дуже обізнаний у цій сфері, але Блок Петра Порошенка підтримує Ар’єва. Коли ми це обговорювали на фракції, я промовчав. Вважаю це не зовсім коректно. Взагалі, нав’язувати якусь кандидатуру - неправильно», - розповів він.

Більше того, за словами Джемілєва, він пропонуватиме Георгію Логвинському (який, до речі, був його радником, починаючи з 2005 року) зняти свою кандидатуру, аби не «доводити справу до скандалу». Якщо ж цього не відбудеться, депутат готовий голосувати проти представника власної політичної сили. «Я все ж схиляюсь до Георгія… Для мене особисто є загадкою той факт, чому взагалі почалась ця дискусія, можливо, це особисте протистояння кандидатів», - припускає він.

Втім, існує ще один кандидат на посаду керівника делегації, про якого чомусь «забули» - представники «Самопомочі» запропонували для обрання Сергія Соболєва. Однак, за словами учасників закритого засідання, той відмовився сам, продовжуючи роботу в моніторинговому кабінеті.

Що ж до оцінки конфлікту між двома ключовими кандидатами, представник «Самопомочі» Олена Сотник відповіла дуже зважено, у цілому, погоджуючись з Мустафою Джемілєвим щодо «проблематичного» засідання. «За положенням, визначати порядок голосування мають не лише члени Ради, але і їх заступники. До нас це ніхто не доніс та не попередив. Мого заступника, як і ряд інших, не запросили. В результаті, отримали несправедливу ситуацію. Щодо конфлікту, то я не берусь говорити, але напруга між кандидатами відчувається. Саме тому я пропонувала третього кандидата», - наголосила вона.

Загальні непорозуміння

За словами Олени Сотник, «особисті непорозуміння між Ар`євим та Логвинським призвели до того, що засідання не відбуваються прозоро та згідно процедури». «Ми поки не вирішили кого підтримати. Склалась така неоднозначна ситуація, що варто все ж розібратись більш детально. Я не почула від жодного з цих кандидатів повної доповіді», - зазначила вона, додавши, що у виборі керівника делегації варто схилятись до того кандидата, в кого більше досвіду роботи в ПАРЄ.

У свою чергу Володимир Ар`єв заперечує будь-яке протистояння із своїм опонентом, а неузгодженості на засіданні пов’язує виключно із процедурою голосування. Народний депутат не згадав той факт, що не всі заступники були запрошені до участі, однак вказав, що учасники поділились на дві групи. «Одні - за те, щоб заступники теж приймали участь у голосуванні, інші - проти… Ось і вся дискусія, - сказав він. - Посада керівника в делегації справді дає багато повноважень, зокрема, участь у Бюро Асамблеї, яке впливає на порядок денний. Мене підтримують, оскільки я маю досвід та працював у ПАРЄ. Хоча була ще й дискусія щодо того, чи може цю посаду займати людина, чия дружина є суддею Європейського суду з прав людини. Повірте, жодного протистояння між президентом та прем’єром у цьому питанні немає».

За словами Ар`єва, більшість фракцій уже визначилась за кого голосуватиме, а депутати зайняли «жорстку позицію». «Мені не коректно про це говорити, але я знаю, що у «Батьківщини» - принципове рішення, ну і «Самопоміч» вже визначилась», - сказав він.

Впевненість одного з кандидатів у результативному голосуванні, яке має відбутись 16 січня по обіді, в деякій мірі підтверджують і інші члени делегації. За їх словами, на вечір четверга кількість голосів за кандидатуру Володимира Ар`єва майже забезпечена, питання, хіба що, у двох-трьох голосах, які ще вагаються.

Втім, розбіжності у розумінні процедурних моментів, що призвело до проблематичного засідання членів делегації, можна пояснити і тим, що голова Верховної Ради Володимир Гройсман тільки у середу підписав розпорядження про затвердження складу делегації. Тобто, відсутність на засіданні деяких заступників могла бути обумовлена поспіхом зібрати засідання і вибрати голову делегації. Бо ж, за словами народного депутата від «Самопомочі» Ганни Гопко, після затвердження складу делегації, на обрання її керівників положенням відводиться 10 днів. «Тобто в першу сесію 26 січня ми встигаємо», - зазначила вона.

Парламентар також розповіла, що підготовчі процеси до поїздки делегації на першу сесію ПАРЄ вже розпочато (затверджено склад делегації, яка поїде у відрядження на відкриття першої частини сесії 2015 року Асамблеї - УНІАН), зокрема, за її словами, «Ар'єв вже багато пропрацював для відкриття першої сесії», а тому саме цього кандидата, швидше за все, оберуть в п’ятницю.

Нагадаємо, ПАРЄ - один з двох головних статутних органів Ради Європи,найстаріший у Європі орган міжпарламентської співпраці, що складається з представників парламентів всіх держав-членів. Асамблея приймає резолюції та рекомендації на основі доповідей, що їх готують депутати. Серед важливих повноважень Асамблеї — вибори Генерального секретаря Ради Європи та його заступника, вибори суддів Європейського суду з прав людини, прийняття висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

ПАРЄ приймає висновки на проекти всіх міжнародних конвенцій, які розробляються в Раді Європи. Крім того, сесії Асамблеї традиційно стають форумами для обговорення актуальних проблем європейської політики, на них регулярно запрошують глав держав і урядів.

Під час першої сесії у січні 2015 року, за деякими джерелами, на засіданні ПАРЄ може відбутись оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ.

Як відомо, на квітневій сесії у 2014 році, ПАРЄ позбавила делегацію Російської Федерації до січня 2015 року права голосу і виключила з усіх керівних органів Асамблеї через анексію Криму.