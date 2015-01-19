У Генштабі підтвердили відступ бойовиків від Донецького аеропорту

Як повідомляє прес-служба Генерального штабу України, захисники Донецького аеропорту забезпечені усім необхідним: зброєю, боєприпасами та продуктами харчування.

"Напередодні вмілими ударно-рейдовими діями українські підрозділи знищили угруповання терористів, які протягом тривалого часу вели вогонь по позиціям кіборгів на території летовища. Бойовики понесли втрати та відступили у бік житлових кварталів міста Донецьк. Дані щодо втрат серед бойовиків уточнюються", - відзначають у генштабі.

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Разом з тим наголошується, що артилерія сил АТО відкриває вогонь виключно по позиціях бойовиків, скупченню їх військової техніки та живої сили.

"Українські військові неухильно дотримуються умов Мінського протоколу та меморандуму і не ведуть активних дій за межами лінії розмежування сторін", - підсумували у Генштабі.

Також, за останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє військовослужбовців, 66 - отримали поранення.

У коментарі Громадському один з "кіборгів" повідомив, що сьогодні в боях за аеропорт загинув один військовий, і ще десять - поранені.

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У той же час бойовики "ЛНР" заявили про створення власних військово-повітряних сил у складі двох літаків - штурмовика СУ-25 та навчально-тренувального Л-29. Спікер АТО Андрій Лисенко переконаний, що "цей факт свідчить про початок інформаційної кампанії з прикриття можливого використання російської військової авіації проти сил антитерористичної операції".