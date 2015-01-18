ЗСУ очищують аеропорт від бойовиків, ситуація залишається складною - прес-центр АТО

Про це повідомив на сторінці у Фейсбуці речник АТО Леонід Матюхін.

«На всій лінії розмежування штабом АТО зафіксовано 63 обстріли з застосуванням бойовиками різноманітного озброєння. Основними місцями зосередження вогню незаконних збройних угруповань залишаються райони поблизу Донецького аеропорту, на Дебальцівському та Маріупольському напрямках, а також Кримське та Станиця Луганська на Луганщині, зазначив речник АТО.

Він також додав, що із «Градів» тричі були обстріляні позиції українських військових поблизу населеного пункту Кримське, двічі – в районі Геєвки та Пісків. Також під вогонь реактивних систем потрапили Водяне, Красногорівка, Новоселівка, Новомихайлівка, Нижнє, Новокалинове, Отрадівка, Старогнатівка, Первомайськ, Тошківка, Трьохізбенка, Тоненьке, Чорнухіно.

Читайте такожУ Вуглегірську внаслідок обстрілу з "Градів" загинули двоє дітей (фото)З артилерії та мінометів бойовики відкривали вогонь по населеним пунктам Богданівка, Вуглегірськ, Красногорівка, Кряківка, Ленінське, Миколаївка, Новотошківка, Новгородське, Новотроїцьке, Олександрівське, Орлово-Іванівка, Петровське, Слов’яносербськ, Сміле, Старогнатівка, Тоненьке, Фрунзе. Найбільше обстрілів зазнали Станиця Луганська та Кримське (4 рази), а також Троїцьке (3 рази).

Матюхін також повідомив про втрату противником у районі населеного пункту Чермалик, внаслідок відповіді українських артилеристів, танка та групи піхоти.

«В Донецькому аеропорту підрозділи Збройних сил ведуть активні дії з метою очищення території, яка до цього часу контролювалася бойовиками. Противник несе втрати в живій силі та техніці. За отриманою інформацією, в рядах незаконних збройних формувань спостерігається паніка та дезертирство», – підкреслив речник прес-центру АТО.