Cпівголова Комітету Асоціації Україна-ЄС: Україна є жертвою агресії

З початком тимчасового застосування Угоди про асоціацію Україна-ЄС восени 2014 року, в Європейському парламенті був створений Комітет асоціації Європарламенту Україна-ЄС. Це дало змогу поглибити парламентський вимір між Україною та ЄС та скласти чітку й амбітну робочу програму. Співголова Комітету Асоціації Європейського парламенту Україна-ЄС Андрій Плєнкович (Andrej Plenković, група європейських «народників») розповів у інтерв’ю агентству УНІАН про пріоритетні напрямки роботи на 2015 рік для українських Уряду і Верховної Ради спільно з Європейським парламентом, ключові проблеми України і шляхи їх подолання.

Якими є ваші очікування і прогнози на цей рік щодо України та подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС, а також між Верховною Радою та Європейським парламентом?

Для України 2015 має стати роком зміцнення демократії, європейських реформ і сильної політичної ангажованості, щоб принести мир і територіальну цілісність. Найважливіше завдання – використати мирні засоби з метою реінтеграції частин Донецької і Луганської областей та запобігти подальшим жертвам та руйнуванням. Я хотів би висловити свої глибокі співчуття сім'ям загиблих, українському народу та владі у зв’язку з жахливим терактом у Волновасі, де було вбито мирних громадян України.

Інший ключовий пріоритет для нового уряду та президенту – це розпочати виконання Угоди про асоціацію при сильній підтримці з боку інституцій ЄС і держав-членів. У цьому процесі Європейський парламент і Верховна Рада повинні взяти на себе відповідальну і конструктивну роль. У першому кварталі 2015 року ми проведемо перше засідання парламентського Комітету Асоціації Україна-ЄС, який є новим міжпарламентським органом, передбаченим в рамках Угоди про асоціацію. Очікується, що Комітет поставить перед собою амбітний порядок денний для поновлення міжпарламентського діалогу між Верховною Радою та Європейським парламентом.

Де ви бачите можливі проблеми?

З точки зору безпеки, Україна є жертвою агресії, що має форму неоголошеної гібридної війни з боку Росії, яка маніпулює та підтримує меншість в цілях дестабілізації країни, окупує частину Донбасу і незаконно анексувала Крим. Тому найскладніше завдання – у співпраці з рядом суб'єктів міжнародного співтовариства докласти зусиль, які спрямовані на приведення тимчасово окупованих територій в правовий і конституційний порядок країни.

Незважаючи на труднощі, створені в результаті незаконного приєднання Криму і протистояння на Сході країни, що триває, уряд повинен зробити все можливе, щоб повною мірою виконувати Угоду про асоціацію. Пріоритетами порядку денного внутрішніх реформ має бути посилення економічної, правової та соціальної бази. Новий уряд має зосередитися на конституційній та виборчій реформах, децентралізації, викорінення корупції, провести судову та адміністративну реформу, забезпечити прозорість у сфері державних закупівель, податковій системі та реформувати енергетичний сектор.

Яким є ваш особистий порядок денний щодо України?

Моя особиста мета полягає в тому, щоб створити міцні партнерські відносини з новообраними колегами у Верховній Раді. Я хотів би використати рамки Комітету Асоціації Україна-ЄС, співголовою якого я є, як каталізатор для підвищення політичної дискусії в Україні щодо процесу асоціації з ЄС, а також теми ЄС як політичного проекту. У той же час, я зроблю все можливе, щоб постійно тримати Україну на порядку денному Європарламенту і підтримувати її шлях до ЄС через надійне виконання ключових реформ.

Чи підтримаєте ви і ваша політична група пропозицію Європейської комісії виділити Україні додатково 1,8 мільярда євро?

8 січня 2015 нова Європейська комісія запропонувала нову програму макрофінансової допомоги, яка може становити до 1,8 мільйонів євро. Така сума демонструє залучення Європейського Союзу по відношенню до України, яка вимагає більшої фінансової допомоги, щоб подолати свої величезні економічні та фінансові проблеми. Європейський парламент повинен буде схвалити цю пропозицію, яку я особисто вітаю і підтримую. Європейська народна партія постійно знаходиться на передньому краї міцної солідарності ЄС з Україною. Наша мета полягає в тому, щоб гарантувати, що Україна, незважаючи на важкі обставини, має надійні державні фінанси. ЄС надав безпрецедентний рівень фінансової допомоги для підтримки процесу реформ в Україні. Умови виплати макрофінансової допомоги пов'язані з успішним продовженням поточної програми МВФ в Україні та реалізацією економічної та фінансової політики, і мають бути узгоджені між ЄС та урядом України. У зв'язку з цим, ми вважаємо питання умови реалізації реформ і цілеспрямованого використання фінансової допомоги важливими в плані будь-якої можливої або додаткової фінансової підтримки.

Чи будете ви і ваша політична група виступати в підтримку безвізового режиму для України?

Молдова була першою країною в регіоні Східного партнерства, яка виграла від введення безвізового режиму з ЄС. Це стало ключовим результатом роботи тісних взаємин між ЄС та Молдовою. Для того, щоб отримати вигоду від такого ж режиму, Україна повинна продовжувати реалізацію Плану дій лібералізації візового режиму.

Україна вже виконала всі завдання, узгоджені в рамках першої фази Плану дій і вже вступила в другу фазу. Я хотів би закликати до повного та ефективного виконання контрольних показників з тим, щоб План дій був завершений якомога швидше. Під час першого засідання Ради Асоціації, 15 грудня 2014 року, ЄС та Україна підтвердили прихильність спільній меті безвізового режиму за умови, що будуть виконані умови стосовно добре керованого та безпечного переміщення, які закладені у Плані дій лібералізації візового режиму.

Моя група була прихильником лібералізації візового режиму з Україною. Свобода пересування є одним з основних досягнень ЄС. Будучи громадянином держави, яка не так давно стала членом ЄС - Хорватії, я дуже добре розумію важливість для українських громадян бути здатними дізнаватися про Європу з перших рук і без адміністративних бар'єрів. Зручні поїздки до ЄС, кількість яких буде зростати, будуть пропорційно змінювати в українському суспільстві європейські настрої.

Ірина Сомер