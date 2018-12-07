Путін називав Україну "штучним утворенням" і "помилкою історії" на засіданні Ради НАТО-Росія в 2008 році - Лінкявічюс

Він заявив, що серед членів НАТО були країни, які думали, що неправильно зрозуміли слова Путіна.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін називав Україну штучним утворенням і помилкою історії на засіданні Ради НАТО-Росія в 2008 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Литви заявив під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи".

Він згадав про саміт Альянсу 2008-го року, який відбувався у Бухаресті (Румунія), на якому "відбувалася велика дискусія та та боротьба між двома групами".

Одна група країн, в тому числі Литва, відстоювали позицію, що Україні і Грузії треба надати план дій щодо членства в Альянсі, що мало стати своєрідним сигналом. Як вважає Лінкявічюс, план дій щодо членства є просто "бюрократичним інструментом".

"Але інші сказали, що ми не можемо це зробити, бо це дуже провокативно. Ми спровокуємо опонентів, і особливо Росію, і що це буде великою проблемою", - сказав глава МЗС Литви і додав, що ті країни, які виступали за надання ПДЧ, були праві, бо пізніше на Південному Кавказі розпочалася війна, і Росія окупувала Південну Осетію та Абхазію.

"Також це нагадує мені про зустріч Ради НАТО-Росія у 2008 році. Це не була відкрита зустріч, але це не буде великим гріхом, процитувати, що сказав президент Путін союзникам НАТО під час Ради НАТО-Росія і цієї зустрічі, намагаючись як завжди вчити та повчати: "З ким ви взаємодієте, з Україною? Це не країна, це штучне утворення, це якась помилка історії, ви знаєте, це ненормально". І усі дивилися один на одного і говорили, про що він говорить", - наголосив він.

"(Члени НАТО) не могли повірити, може незрозуміли щось, але ми були серед небагатьох, хто сказав, ні, він має це на увазі", - наголосив глава МЗС Литви.

"2008-й рік не стосувався України, а Грузії. Але пізніше це була Україна - це був Крим. Знову, ті, хто сприйняв це як неочікуване, це були не ми. Ми сказали, ви не повинні дивуватися, тому що це було зроблено у Грузії, і з цієї неочікуваністю погодились", - сказав Лінкявічюс.