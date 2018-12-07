Путін називав Україну "штучним утворенням" і "помилкою історії" на засіданні Ради НАТО-Росія в 2008 році - Лінкявічюс
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявляє, що президент Російської Федерації Володимир Путін називав Україну штучним утворенням і помилкою історії на засіданні Ради НАТО-Росія в 2008 році.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Литви заявив під час дискусії "Український шлях до НАТО: досягнення та майбутні перспективи".
Він згадав про саміт Альянсу 2008-го року, який відбувався у Бухаресті (Румунія), на якому "відбувалася велика дискусія та та боротьба між двома групами".
Одна група країн, в тому числі Литва, відстоювали позицію, що Україні і Грузії треба надати план дій щодо членства в Альянсі, що мало стати своєрідним сигналом. Як вважає Лінкявічюс, план дій щодо членства є просто "бюрократичним інструментом".
"Але інші сказали, що ми не можемо це зробити, бо це дуже провокативно. Ми спровокуємо опонентів, і особливо Росію, і що це буде великою проблемою", - сказав глава МЗС Литви і додав, що ті країни, які виступали за надання ПДЧ, були праві, бо пізніше на Південному Кавказі розпочалася війна, і Росія окупувала Південну Осетію та Абхазію.
"Також це нагадує мені про зустріч Ради НАТО-Росія у 2008 році. Це не була відкрита зустріч, але це не буде великим гріхом, процитувати, що сказав президент Путін союзникам НАТО під час Ради НАТО-Росія і цієї зустрічі, намагаючись як завжди вчити та повчати: "З ким ви взаємодієте, з Україною? Це не країна, це штучне утворення, це якась помилка історії, ви знаєте, це ненормально". І усі дивилися один на одного і говорили, про що він говорить", - наголосив він.
"(Члени НАТО) не могли повірити, може незрозуміли щось, але ми були серед небагатьох, хто сказав, ні, він має це на увазі", - наголосив глава МЗС Литви.
"2008-й рік не стосувався України, а Грузії. Але пізніше це була Україна - це був Крим. Знову, ті, хто сприйняв це як неочікуване, це були не ми. Ми сказали, ви не повинні дивуватися, тому що це було зроблено у Грузії, і з цієї неочікуваністю погодились", - сказав Лінкявічюс.