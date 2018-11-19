В Литві закликали ЄС розширити санкції у зв'язку з псевдовиборами на Донбасі

"Реакція ЄС необхідна - особисті санкції у відповідь на незаконні "вибори" на Донбасі мають бути розширені, а допомога України посилена", - наголосив Лінкявічюс.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав Європейський Союз розширити індивідуальні санкції у зв'язку з псевдовиборами на окупованому Донбасі, які Росія провела 11 листопада.

Про це литовський міністр написав у Twitter після участі у сьогоднішньому засіданні Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, яке відбулося у Брюсселі.

"Оскільки Росія продовжує агресію проти України, в тому числі де-факто блокаду українських портів та мілітаризацію в Азовському морі, реакція ЄС необхідна - особисті санкції у відповідь на незаконні "вибори" на Донбасі мають бути розширені, а допомога України посилена", - наголосив Лінкявічюс.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко повідомив, що у Раді ЄС готові запровадити додаткові санкції за проведення "виборів" в ОРДЛО.