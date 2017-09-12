МЗС Литви: країнам "Східного партнерства" треба надати перспективу членства в ЄС

Країнам - учасницям програми Євросоюзу "Східне партнерство", які реалізують реформи і культивують європейські цінності, має бути надана перспектива членства в спільноті, а співпраця піднята на якісно новий рівень.

Читайте такожУкраїна, Грузія і Молдова спільно готуватимуться до саміту "Східного партнерства"Про це глава МЗС Литви Лінас Антанас Лінкявічюс заявив у ході присвяченого "Східному партнерству" заходу "Вільнюські консультації", повідомляє Delfi.

Міністр наголосив, що за останні три роки Україна втілила більше реформ, ніж за 23 роки до цього.

Лінкявічюс зазначив, що ідея Литви про довгострокову фінансову допомогу Україні (так званий "план Маршалла") знаходить дедалі більшу підтримку серед західних партнерів.

Він також зазначив, що необхідно посилити підтримку ЄС проведенню реформ у країнах "Східного партнерства", які підписали Угоди про асоціацію, - Україні, Грузії, Молдові, і затвердити довгострокову стратегію відносин з цими країнами.

"Вичерпавши колишній порядок денний "Східного партнерства", виникає ризик, що ця ініціатива втратить наявну привабливість і прискорення. Зустріч глав ЄС на саміті "Східного партнерства" в листопаді - гарна і своєчасна можливість це змінити", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава представництва Євросоюзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявив, що Євросоюз на сьогодні перебуває не в тому становищі, щоб пропонувати перспективу членства новим країнам.