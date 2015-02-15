Сьогодні "нормандська четвірка" обговорить виконання режиму припинення вогню по телефону - ЗМІ

У суботу відбулися дві телефонні розмови: одну провели президент РФ Путін, президент Франції Олланд і канцлер Німеччини Меркель, другу - Олланд, Меркель і президент України Петро Порошенко, повідомляє ТАСС із посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.

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"Вони домовилися повернутися до розмови протягом дня в неділю, щоб провести першу "звірку годинників" щодо застосування договору про припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що майбутня телефонна розмова відбудеться у "нормандському форматі" - одночасно між Путіним, Олландом, Меркель і Порошенком.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко, Меркель і Олланд під час телефонної розмови домовилися пильно стежити за розвитком ситуації навколо Дебальцевого.