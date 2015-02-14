Порошенко, Меркель і Олланд домовились пильно стежити за розвитком ситуації навколо Дебальцевого

На цьому наголосили під час телефонної розмови президент Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд.

Співрозмовники "висловили занепокоєння ситуацією навколо Дебальцево і домовились пильно стежити за розвитком ситуації".

"Тепер реалізація останніх домовленостей у Мінську є ключовим", - наголосили співрозмовники.

Читайте такожМіноборони: ситуація в зоні АТО складна та динамічна, бойовики не гребують нічимТакож сторони домовились залишатись у тісній координації зусиль та докласти всіх зусиль задля забезпечення мирного врегулювання на Донбасі.

Порошенко подякував Олланду та Меркель за підтримку України та зусиль задля відновлення миру на Донбасі, яку вони продемонстрували під час переговорів у Мінську 12-13 лютого, а також під час останнього засідання Європейської Ради у Брюсселі.