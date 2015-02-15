Клімкін заявляє, що Україні потрібна «оборонна зброя»

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання щодо можливих поставок зброї зі США.

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Міністр зазначив: «Нам потрібна оборонна зброя для миру, а не для війни як використовують російську зброю терористи з Донецька і Луганська. Нам потрібна зброя, щоб відбивати атаки на мирних жителів, на наші збройні сили, і в тому сенсі саме оборонна зброя, я підкреслюю, оборонна зброя буде сприяти стабілізації ситуації».

«Звичайно, що процес подальших рішень (йдеться про поставки зброї-УНІАН) буде залежати від мирного процесу. Якщо він буде виконуватися, а не залишиться на папері, то, я думаю, що ми будемо мати послідовний шлях до стабільності, а якщо ні, то до цих рішень дуже швидко всі повернуться», - підкреслив Клімкін.