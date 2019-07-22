​​​​​​​Слуги Кремля. З кого формується друга за чисельністю фракція нової Ради

«Опозиційна платформа - За життя» займає на виборах друге місце і заводить у Верховну Раду, приблизно, чотири десятки людей. Наче і небагато. Але…

За словами політолога Михайла Чаплиги, насправді «Опоплатформа» – це налагоджена ФСБшниками «машина» для реваншу. Ролі чітко розподілені: «Це такий конгломерат, який охоплює бізнес-інтереси, медіа, силовий блок, організаційний, кримінальний блок».

У них все розраховано на «довгу гру». А задача – одна - роздробити Україну та повністю віддати її в управління Росії. «Вони хочуть закріпити сценарій федералізації України», - впевнений експерт.

Захопити більшість у Раді вже зараз - не вийшло. А тому розраховують взяти владу в регіонах. «Тобто їхня мета – взяти місцеві вибори», - розповідає політолог.

Задля цього навіть створили чіткий план.

Першу скрипку гратиме Віктор Медведчук. Хоча формально у списку партії він тільки третій, кум Путіна є головним джерелом грошей для партії. «Гроші» неодноразово розповідали, як за сприяння Петра Порошенка він відібрав у держави стратегічний нафтопровід. І заробляє на нас із вами колосальні кошти через власну мережу російських автозаправок.

За лояльність Кремлю Путін подарував його сім’ї величезне нафтове родовище в Сибіру. Разом із власним нафтопереробним заводом! За московські гроші Медведчук розжився цілою купою елітної нерухомості в столиці.

Та передусім Медведчук - досвідчений «сірий кардинал» української політики. Роками, ще із часів Кучми, він із соратниками будував схеми та смикав за ниточки. Тож сформував цілу власну групу впливу! Зі старих менеджерів та умілих політичних режисерів. Наприклад, Юрія Загороднього, свого заступника, і невдовзі – нового народного депутата.

Просувати проросійські закони допомагатиме також соратник та юрист Василь Німченко – шостий номер у списку. Він прославився скасуванням незаконного збагачення.

А ще – вічний парламентар Нестор Шуфрич. Власник елітного маєтку та… міцних кулаків. Без нього не обходилася жодна парламентська штурханина.

«Хто буде битися за Медведчука у цій Раді? Шуфрич!», - вважає політолог Андрій Золотарьов.

Доповнить політичний блок і Сергій Льовочкін - майстер тіньових ігор. Із собою теж привів цілу команду.

Сергій Ларін – колишній губернатор Кіровоградської області за часів Януковича. Ще у 2013-ому «Гроші» звертали увагу: підряди на величезні суми там вигравали компанії, наближені саме до нього. У парламенті буде одним із кураторів фракції. «Партії потрібні організатори та керівники. Як організатор він має непогані відгуки», - розповідає Золотарьов.

Старі досвідчені махінатори намагатимуться внести розкол у нову більшість. За словами Чаплиги, «будуть намагатися впливати на Зеленського, на депутатів Зеленського». А мета одна - завадити реформам та кинути країну в «обійми» Росії. «Центр керування партії - у Москві. І вони навіть не приховують цього, а роблять піар», - розповідає Чаплига.

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Поки одні нардепи Медведчука намагатимуться отримати політичну владу, інші – економічну. «Наприклад, з чого живе Україна, в основному? З металу. Метал - це що? Вугілля, коксоване вугілля. Ми звідки його отримуємо? З Росії. Якщо на це вводяться санкції та мита, хто буде вести переговори? Медведчук», - зауважує Золотарьов.

Відтак, колишнім регіоналам конче потрібно запустити руки в енергетику. І тут на сцену виходить формальний лідер партії – Юрій Бойко.

Колишній «газовий король», відомий багатомільярдними оборудками із Росукренерго, а потім – із закупівлями нафтових вишок. Зароблених тоді на газі грошей вистачило на шикарний будинок у «російському стилі».

«Людина, яка носить костюми Кітон (цю марку, до речі, полюбляє Путін) – явно має гроші», - говорить Золотарьов.

Звикнувши заробляти статки на російському газі, Бойко знову хоче підсадити Україну на кремлівську газову голку. Недарма ж нещодавно він літав у Москву для зустрічі з російським прем’єром Мєдвєдєвим.

А щоб посилити залежність від російського вугілля, до списку взяли Наталію Королевську - вугільну королеву української політики та знавця схем. Із Росією у неї, до речі, теж родинні зв’язки. «Королевська – дуже непроста особа. У неї брат був дуже наближений до Лужкова», - розповідає політолог.

Дійсно, Наталія - не проста. Її рідний брат був високопоставленим чиновником у Росії. Навіть нагороджений кількома медалями. А зараз – розвиває турбізнес в окупованому Криму.

Економічний блок «Опоплатформи - За життя» доповнили ще й тіньовими «посланцями» від крупних бізнесменів. А щоби переконувати українців «здатися» Кремлю, партія підтягнула сильний медійний блок. Тарас Козак - колишній митник, у якогось «звідкись» взялися гроші на купівлю аж трьох центральних телеканалів.

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«Зрозуміло, що фактичний власник - це Медведчук», - говорить Золотарьов.

«Промивати мізки» будуть за допомогою відомого популіста Рабиновича, який, як стверджують експерти, ще і непогано заробив на цих виборах. «Його квота коштує десь 20-25 мільйонів доларів. І все це - аби потроху захоплювати владу «на місцях». Наступні кроки, які будуть - це окопатися в регіонах», - розповідає політолог.

А відтак ще один блок партії - справжні «смотрящі» по областях. Наприклад, Сергій Дунаєв, який куруватиме Лисичанськ та прифронтову Луганщину. «Це – людина з обойми Бойка... Свого часу розповідав про сепаратистів як героїв. Досить потужний скандал був», - пригадує Золотарьов.

Прославився підтримкою сепаратистів і Михайло Скорик, колишній губернатор Одещини та симпатик «русского мира». Свого часу його звинувачували у звезенні тітушок, які напали на проукраїнську ходу в Одесі 2-го травня.

За Запоріжжя може відповідати Валерій Кальцев - любитель полювати на екзотичних звірів та погрожувати журналістам.

Ну, а потоками у столиці опікуватиметься, хто б міг подумати, Вадим Столар! Він і раніше був тіньовим мером Києва. Про його оборудки із командою Кличка та Порошенка «Гроші» розповідали дуже багато.

А якщо раптом повернення старих корупціонерів не сподобається українцям, захищатиме їх ціла… приватна армія. Офіс Медведчука завжди стереже купа кремезних чоловіків. На футболках охоронців напис «Шторм». Це - приватна фірма охоронця Медведчука Віктора Чорного, а тепер уже і народного депутата. «Опоплатформа» таких «спортсменів» має до біса – і в різних регіонах. До речі, свого часу бойовики «ЛДНР» починали якраз із подібних «охоронних фірм» та «спортивних клубів».

«Це може бути справжня феодальна армія. Із явними та неявними цілями», - застерігає Золотарьов.

Разом вони усі намагатимуться захопити вплив по регіонах та постійно заважати новій більшості. «Дуже складно із Києва усе контролювати. Ми можемо обрати 10 зеленських, але навіть 100 зеленських у президенті буде мало. Їх же не клонуєш по всій Україні... А тому багато людей будуть займатися своїми справами», - говорить Чаплига.

Крім того, за його словами, велика ймовірність, що долучиться до кремлівського десанту у парламенті й Петро Порошенко: «Порошенко буде першим союзником «Опозиційної платформи» у парламенті. Це дві сторони однієї монетки».

Звісно, офіційного союзу Європейської солідарності та «Опоплатформи» не буде. А от тіньові домовленості - будь ласка, прогнозують експерти.

У результаті союзу старих корупціонерів зі старими друзями Путіна, сам Медведчук може навіть претендувати на крісло віце-спікера у новій Верховній Раді. У це важко було повірити – колись. Тепер це – вже майже реальність. І як із цим впорається нова, переважно «зелена», Рада – скоро побачимо.

Андрій Засаднюк, Тетяна Стежар