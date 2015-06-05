Дипломат: ЄС в найближчі дні прийме рішення про продовження санкцій проти Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі повідомив європейський дипломат.

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"Дискусія щодо подовження санкцій для Криму вже проходить на технічному рівні на рівні послів, але ухвалення рішення - це питання днів, а не тижнів", - сказав він.

"Зазначене рішення є черговим свідченням непохитності політики ЄС щодо невизнання анексії Криму та міста Севастополь Російською Федерацією", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, термін дії існуючих проти Криму санкцій спливає 23 червня. Ці санкції, зокрема, стосуються заборони на інвестиції та обмеження імпорту до ЄС товарів, що походять з Криму та Севастополя.