Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії до кінця січня 2016 року – ЗМІ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на низку європейських чиновників і дипломатів, повідомляє Європейська правда.

Метою цих заходів є максимізація тиску ЄС на Росію з метою змусити її виконувати Мінські домовленості.

Читайте такожЄвропарламент запроваджує свої санкції у відповідь на російський "чорний список"

Як зазначає видання, таке рішення може поглибити напруженість у відносинах з Кремлем, який сподівався розколоти ЄС у питанні санкцій і заохочував своїх союзників у ЄС до їх послаблення.

Водночас в ЄС ще немає конкретних планів щодо прийняття такого рішення, оскільки деякі члени ще навіть не брали участі в обговоренні цього на офіційному рівні.

В той же час чиновники ЄС кажуть, що наразі в Євросоюзі росте впевненість у необхідності єдності навколо політики, яка виключає послаблення тиску до повного виконання Мінських домовленостей.

Читайте такожСанкції США щодо Криму залишаться в силі незалежно від дій Росії на Донбасі – Пайєтт

"Не варто і далі сумніватись", - сказав високопосадовець ЄС.

Поки що ЄС має намір прийняти рішення про продовження санкцій до кінця січня на саміті 25-26 червня. Ця дата не є остаточною, і держави члени мають час для оцінки виконання Мінських угод.

В липні ЄС також має намір продовжити візові і фінансові санкції проти окремих росіян і українських сепаратистів. Їх термін спливає у вересні і ці санкції також можуть продовжити до кінця січня.

Крім того також в липні ЄС може продовжити на рік санкції щодо Криму і російських фірм, які роблять там бізнес.

Варто зазначити, що чиновники ЄС не бачать ознак того, що Греція буде блокувати оновлені санкції.

Як відомо весняний саміт ЄС прив'язав питання продовження секторальних санкцій проти РФ з виконанням Мінських домовленостей. Це дозволило говорити про те, що санкції не послаблять принаймні до кінця 2015 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії в Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська "народні республіки". РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.