Порошенко прибув на Донбас, інспектує оборонні споруди під Маріуполем (фоторепортаж)
Президент України Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Донецької області.
Його супроводжують нинішній, нібито звільнений, губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко та ймовірний майбутній губернатор Павло Жебрівський, передає місцевий сайт 0629.
Відомо, що президент вже проінспектував оборонні споруди - опорний пункт №3.
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"Президент оглядає фортифікаційні споруди біля Маріуполя", - написав прес-секретар Порошенка.
Президент оглядає фортифікаційні споруди біля Маріуполя pic.twitter.com/z0Kq8TAdl2
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 Червень 2015
Стало відомо, що кортеж глави держави рухається без зупинок, тому в місті не працюють світлофори.
Повідомляється, що під час цього візиту президентська охорона посилена. Журналісти, керівники підприємств, представники райадміністрацій і всі, хто буде присутній на зустрічі з Порошенком, пройшли через рамку-металошукач. Пропускають запрошених тільки за затвердженими списками.