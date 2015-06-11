Порошенко прибув на Донбас, інспектує оборонні споруди під Маріуполем (фоторепортаж)

Його супроводжують нинішній, нібито звільнений, губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко та ймовірний майбутній губернатор Павло Жебрівський, передає місцевий сайт 0629.

Відомо, що президент вже проінспектував оборонні споруди - опорний пункт №3.

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"Президент оглядає фортифікаційні споруди біля Маріуполя", - написав прес-секретар Порошенка.

Президент оглядає фортифікаційні споруди біля Маріуполя pic.twitter.com/z0Kq8TAdl2 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 Червень 2015

Стало відомо, що кортеж глави держави рухається без зупинок, тому в місті не працюють світлофори.

Повідомляється, що під час цього візиту президентська охорона посилена. Журналісти, керівники підприємств, представники райадміністрацій і всі, хто буде присутній на зустрічі з Порошенком, пройшли через рамку-металошукач. Пропускають запрошених тільки за затвердженими списками.