Порошенко прибув на Донбас, інспектує оборонні споруди під Маріуполем (фоторепортаж)

16:27, 11 червня 2015
Політика
2478 0
оновлено

Президент України Петро Порошенко розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Порошенко / twitter.com/STsegolko

Його супроводжують нинішній, нібито звільнений, губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко та ймовірний майбутній губернатор Павло Жебрівський, передає місцевий сайт 0629.

Відомо, що президент вже проінспектував оборонні споруди - опорний пункт №3.

Читайте такожКіхтенко пояснив причини зірвання термінів будівництва оборонних споруд

"Президент оглядає фортифікаційні споруди біля Маріуполя", - написав прес-секретар Порошенка.

Стало відомо, що кортеж глави держави рухається без зупинок, тому в місті не працюють світлофори.

Повідомляється, що під час цього візиту президентська охорона посилена. Журналісти, керівники підприємств, представники райадміністрацій і всі, хто буде присутній на зустрічі з Порошенком, пройшли через рамку-металошукач. Пропускають запрошених тільки за затвердженими списками.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter