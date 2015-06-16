Уряд має три тижні, щоб врятувати економіку України від колапсу - депутат

Про це, виступаючи у Верховній Раді, заявив народний депутат, співголова депутатської групи «Патрія Відродження» Віктор Бондар.

«Треба негайно міняти податковий кодекс, створювати інвестиційні умови, закінчувати реформу правоохоронних органів, реально приступити до реформи судової гілки влади, щоб бізнесмени з усього світу мали відповідь, що ця країна надійна, стабільна і має реальну інвестиційну привабливість», - заявив Віктор Бондар.

Натомість, за його словами, сьогодні в країні відбувається лише політика проїдання кредитів МВФ.

«Заради кредитів МВФ готові піти на все: втратити економіку, піднімати тарифи, зменшувати пенсії, тільки, щоб отримати чергову дозу цього наркотика – грошей МВФ», - додав Бондар.

За його словами «Партія Відродження» вимагає від уряду Арсенія Яценюка негайно подати реальний план дій на найближчі півроку. «Інакше в Україні буде економічний колапс», - впевнений Віктор Бондар.