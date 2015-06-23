Кабмін дозволив вилучати автотранспорт для потреб армії

Відповідно до змін, під час мобілізації на безоплатній основі здійснюється залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ і організацій на потреби Збройних сил України.

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Згідно з положенням про військово-транспортний обов'язок №405, опублікованим на веб-сайті уряду, залучення транспортних засобів і техніки здійснюється військовими комісаріатами.

"Під час мобілізації для задоволення потреб військових формувань здійснюється безкоштовне залучення транспортних засобів і техніки підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на умовах повернення їх після оголошення демобілізації", - йдеться в документі.

Повернення транспортних засобів і техніки здійснюється військовими підрозділами протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації через військові комісаріати, які здійснили таке залучення.

Документом також передбачається порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам і техніці в результаті їх залучення за мобілізацією.

Згідно з документом, від передачі транспортних засобів під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи та організації у зв'язку з виконанням ними встановлених мобілізаційних завдань за наявності укладеного з Міністерством оборони договору на виконання мобілізаційних завдань, а також за умови, що їх транспортні засоби і техніка задіяні у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань.

Крім того, від передачі техніки військовим формуванням під час мобілізації можуть звільнятися підприємства, установи і організації, у яких висока суспільна потреба. При цьому перелік таких підприємств затверджується Кабінетом міністрів за поданням Міністерства оборони.