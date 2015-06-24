Проти моєї відставки виступив лише міністр енергетики Демчишин - глава Мінекології

Про це журналістам повідомив Ігор Шевченко.

«Крім Володимира Демчишина, який виступив категорично проти прийняття будь-якого рішення на підставі інформації, яка була озвучена, інші просто промовчали, і, таким чином, прем'єр-міністр сказав, що рішення прийнято, і швидше за все, він буде подавати подання до Верховної Ради», - сказав він.

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Також Шевченко заявив, що особисто Яценюк заважав його роботі на посаді міністра екології та природних ресурсів.

«Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не дає мені працювати. Три місяці на посаді я працював без єдиного заступника», - сказав він.

Раніше уряд України на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести у Верховну Раду подання про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення дій, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

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У поданні йдеться, що Шевченко був призначений міністром екології та природних ресурсів постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2014 року "Про формування складу Кабінету міністрів України" за квотою депутатської фракції партії "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина" у Верховній Раді.

Як стверджують у Кабміні, за час перебування на посаді міністра неодноразово фіксувалися факти порушення Шевченком законодавства, наслідком чого було проведення перевірок і підтвердження відповідних фактів.

Зокрема, згідно з повідомленням, в січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не взяв участь у засіданні уряду.

Крім того, Шевченко 6 червня о 14.30 чартерним рейсом вилетів на приватному літаку ТСТКN в особистих справах до м. Дрезден і повернувся 8 червня 2015 року о 16 год. (робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком PHARO, наголошується у документі.

"Разом із цим відбувалася "приватизація" міністерства газовим олігархом, народним депутатом України Олександром Онищенком, зокрема, у період перебування на посаді міністра екології і природних ресурсів України Ігорем Шевченком було внесено подання про призначення на посаду голови Державної служби геології та надр Матвєєва П. С., який під час виборів народних депутатів у 2012 році був довіреною особою Онищенка, а також організовував роботу ТОВ "Надра Геоцентр", ПАТ "Пласт" та інших підприємств Онищенка", - йдеться у поданні.

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Крім того, продовжують у Кабміні, за підтвердженою міністром екології та природних ресурсів під час засідання уряду 17 червня інформацією, Онищенко сприяв перельотам на приватних літаках Шевченка за кордон. Міністр також підтвердив свої тісні дружні стосунки з Онищенком протягом десяти років.