Ляшко: міністр екології під час пожежі на нафтобазі відпочивав у Ніцці

Про це заявив у Верховній Раді народний депутат Олег Ляшко, додавши, що має докази цього. Він зазначив, що 8 червня, коли у Васильківському районі виникла пожежа на нафтобазі, Ігор Шевченко був у відпустці у Ніцці, про яку прем’єр-міністр не знав, і дозволу на відпустку не давав.

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"Коли я вчора зробив цю заяву, пан Шевченко сказав, що я брешу. Ну що ж, наводжу факти", - сказав народний депутат.

"06.06.2015 пан Шевченко вилетів із аеропорту "Жуляни" на Дрезден приватним літаком, зареєстрованим у Туреччині, за дипломатичним паспортом. Повернувся до України 8-го числа приватним літаком, але повернувся до "Жулян" із Ніцци вже іншим літаком. Його номер PHARO. Власник цього літака наш колега, народний депутат Онищенко", - заявив із трибуни Олег Ляшко.

Він звернувся до Олександра Онищенка із запитанням, яким чином міністр екології літав на його приватному літаку із Ніцци до Києва, і хто оплачував цей переліт.

Він також зажадав від генерального прокурора Віктора Шокіна "порушити кримінальне провадження за фактом вчинення корупційного діяння міністром екології".

"Адже хто не знає, народний депутат Онищенко причетний до газовидобувної сфери", - зазначив Олег Ляшко. Він наголосив, що це сфера відповідальності міністра екології. За словами Олега Ляшка, йдеться про прямий корупційний зв’язок між Ігорем Шевченком та народним депутатом Олександром Онищенком, який причетний до газовидобувної сфери.

Олег Ляшко вимагає від Кабміну звільнити Ігоря Шевченка і притягнути його до кримінальної відповідальності.