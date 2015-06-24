Уряд просить ВР звільнити міністра екології Шевченка

Уряд України на своєму засіданні 24 червня ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання щодо звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається, «це рішення ухвалено зважаючи на те, що Мінприроди як центральний орган виконавчої влади втратило керованість, не забезпечує виконання базових функцій та зобов'язань держави в сфері охорони довкілля».

У поданні йдеться, що Шевченка було призначено міністром екології та природних ресурсів постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2014 року “Про формування складу Кабінету міністрів України” за квотою депутатської фракції партії “Всеукраїнське об’єднання Батьківщина” у Верховній Раді.

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Як стверджують в Кабміні, за час перебування на посаді міністра неодноразово мали місце факти порушення Шевченком законодавства, наслідком чого було проведення перевірок та підтвердження відповідних фактів.

Зокрема, згідно з повідомленням, в січні 2015 року в робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду.

Крім того, Шевченко 6 червня о 14.30 вилетів чартерним рейсом приватним літаком ТСТКN в особистих справах до м. Дрездена та повернувся 8 червня 2015 року о 16 год. (в робочий день) з м. Ніцци також приватним літаком PHARO, - наголошується в документі.

«Поряд з цим мала місце “приватизація” міністерства газовим олігархом, народним депутатом України Олександром Онищенком, зокрема в період перебування на посаді міністра екології та природних ресурсів України Ігорем Шевченком внесено подання стосовно призначення на посаду голови Державної служби геології та надр Матвєєва П.С., який під час виборів народних депутатів у 2012 році був довіреною особою Онищенка, а також організовував роботу ТОВ “Надра Геоцентр”, ПАТ “Пласт” та інших підприємств Онищенка», - йдеться у поданні.

Крім того, продовжують в Кабміні, за підтвердженою міністром екології та природних ресурсів під час засідання уряду 17 червня інформацією, Онищенко сприяв перельотам приватними літаками Шевченка за кордон. Міністр також підтвердив свої тісні дружні стосунки з Онищенком протягом десяти років.

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Наведені факти, підкреслюється в поданні, свідчать про порушення вимог статей 22 і 23 Закону України “Про запобігання корупції”, згідно з якими міністрам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб та забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб.

Окрім того, наголошується в документі, за час перебування на посаді Шевченком не забезпечено своєчасне, якісне та у повному обсязі виконання актуальних для реформування галузі завдань, передбачених низкою нормативно-правових актів, серед яких Програма діяльності Кабінету міністрів України, коаліційна угода, план заходів з виконання Програми діяльності Кабінету міністрів та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” у 2015 році, Національний план дій з питань охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки.

Зокрема, міністерством не проведено роботу, пов’язану з підготовкою та внесенням на розгляд уряду надважливих проектів актів законодавства, спрямованих, у тому числі на реалізацію вимог Угоди про асоціацію з ЄС (додаток ХХХ), які б сприяли швидкому реформуванню сфери поводження з відходами, не забезпечено запровадження прозорих, швидких механізмів видачі документів дозвільного характеру у сфері охорони навколишнього природного середовища, паралізовано роботу системи державного нагляду (контролю) у цій сфері, втрачено контроль за станом довкілля в Україні в цілому та окремо в регіонах.

«Як наслідок, збільшилася кількість надзвичайних ситуацій екологічного характеру, які могли б і повинні бути попереджені в умовах ефективного державного управління», - наголошується в поданні.

Також впродовж шести місяців роботи міністром не забезпечено цільове та ефективне використання коштів, що надійшли в рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС для здійснення заходів, передбачених Національним планом дій з питань охорони навколишнього природнього середовища на 2011–2015 роки, заявили в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, ранішеуряд ухвалив рішення провести перевірку фактів наявності корупційних правопорушень у діях міністра екології та природних ресурсів Шевченка. Відповідні доручення були дані Нацдержслужбі, Мінінфраструктури, Мін'юсту, Держприкордонслужбі, Державіаслужбі.