Порошенко: Закон о валютных кредитах ставить під загрозу існування банківської системи

Прийнятий Верховною Радою України у третьому читанні закон про реструктуризацію валютних кредитів, що дозволяє громадянам вимагати від банків конвертації своїх позик за курсом, що діяв на момент укладення кредитного договору, ставить під загрозу існування фінансово-банківської системи країни і стабільність економіки, заявив в ефірі телеканалу «Україна» президент України Петро Порошенко.

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«Я побачив популістів-політиків, які, намагаючись сподобатися тій чи іншій частині суспільства, ставлять під загрозу існування фінансово-банківської системи країни, стабільність економіки, і роздачу нездійсненних обіцянок, чітко розуміючи, що несправедливо за рахунок коштів всіх платників податків задовольняти інтереси 65 тисяч тих, які не хочуть або іноді не можуть обслуговувати кредити», - сказав Порошенко.