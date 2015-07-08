Скандальний суддя Чернушенко зник, ГПУ оголосила його в розшук

Як дізналася ТСН з власних джерел, минулого тижня його оголосили у всі можливі розшуки. Знайти Антона Чернушенка ГПУ доручила Службі безпеки України.

Читайте такожГолова Апеляційного суду Києва, якого Рада дозволила заарештувати, не з'являється на робочому місці

Про те, що Антон Чернушенко перестав з'являтися на роботі стало відомо на наступний день після того, як Верховна Рада зняла недоторканність зі скандального судді. Однак тоді прокуратура запевняла, що знає про його місцезнаходження.

Як відомо, голову Апеляційного суду Києва звинувачують у втручанні в автоматизовану систему документообігу та хабарництві. Під час обшуків у кабінеті і будинку судді були знайдені чималі кошти, а також документи і SMS-листування з сином, в якому останній диктував, які рішення необхідно виносити по тій чи іншій справі.

Сина Антона Чернушенка – Дмитра – прокуратура затримала через SMS-листування з батьком, але сьогодні його відпустили під заставу в 6 млн грн.