ГПУ прокоментувала "зникнення" голови Апеляційного суду Києва, арешт якого дозволила Рада
Генеральній прокуратурі відоме місце перебування голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, дозвіл на затримання й арешт якого напередодні дала Верховна Рада України.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу ГПУ.
"Генеральна прокуратура знає, де він перебуває", – сказали у прес-службі відомства, проте не уточнили, де саме перебуває Чернушенко.
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Нагадаємо, Чернушенко 1 липня не з'явився на робочому місці.
Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила Чернушенку про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) КК України.
30 червня Рада дозволила заарештувати Чернушенка.