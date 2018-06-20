Віхи тижня: водевіль у виконанні Тимошенко і Балоги, коаліція - в комі, Конституція чекає змін

Віднедавна вірити в безхмарне існування коаліції БЮТ і НУ-НС може тільки геть наївна людина. Цей союз від початку був приречений на проблеми, але вони спливли на поверхню куди швидше, ніж очікувалося. Соратники по коаліції використовують для «діалогу» один з одним вирази, які куди більше підходять для спілкування з політичними опонентами. Заява фракції БЮТ із закликом до Віктора Ющенка припинити антиукраїнські дії і припинити руйнування коаліції зсередини нагадала про ті недавні часи, коли «сердечники» були в глухій опозиції до попереднього президента. Іі стрілочника знайшли- шефа президентського секретаріату, який і сам радий підтримувати образ «великого и ужасного». Тільки за минулий тиждень нардеп з Народної самооборони Олександр Омельченко на загальних зборах коаліції закликав президента звільнити Віктора Балогу, сам Балога порадив Юлії Тимошенко відправити у відставку міністрів економічного блоку, а глава Держкомрезерву Михайло Поживанов заявив, що глава президентського секретаріату погрожував йому по телефону. Можливо, для когось ця сварка на верхніх поверхах владної піраміди виглядає як поганий водевіль, але ніхто не знімав з двох фракцій узяту на себе відповідальність за те, що відбувається в країні. Продовжуючи публічне з`ясування стосунків, соратники президента і прем`єра руйнують довіру до державної влади.

Зупинивши процес приватизації Одеського припортового заводу, Віктор Ющенко практично перекрив можливість отримання урядом додаткових фінансових коштів, необхідних для масованих соціальних виплат. Реакція Кабміну виявилася різкою: Олександр Турчинов назвав президентські укази «провокацією проти уряду і проти України», а Юлія Тимошенко запевнила, що продаж стратегічних підприємств пройде у визначені урядом терміни. Цікавий нюанс: БЮТ все частіше живе за принципом «Держава - це я».

Спробував зіграти роль рятівника коаліції Арсеній Яценюк, який зумів розвернути парламентський регламент на користь більшості і не дозволити провести голосування по законопроекту «Про Кабінет Міністрів», здатне пустити коаліцію на дно. Хоча бютівці стверджують, що їх влаштовують всі норми згаданого законопроекту, дефіцит щирості в їх заявах помітний неозброєним оком. Арсеній Петрович дуже старається, адже для нього ціна питання - перебування в спікерському кріслі. Ось і доводиться голові Верховної Ради в черговий раз бути «своїм серед чужих, чужим серед своїх». Молодий політик невтомно дає зрозуміти усім охочим змінювати Конституцію, що без його участі процес не обійдеться. Правда, для заміни спікера потрібно куди менше голосів, ніж для зміни Основного Закону. Та і мертвонароджену коаліцію вже не врятує навіть потужний розряд спікерської енергії.

Схоже, в країні з`являється зовсім інша політична інтрига. Юлія Тимошенко в благодатній для неї Європі заявила про бажання будувати парламентську республіку в Україні, пообіцявши зберегти виборність глави держави з обмеженими повноваженнями. Прем`єр мужньо витримала коротку лекцію Арсенія Яценюка про основи держави і права, відповівши спікерові, президентові і решті недоброзичливців в ефірі ICTV. На думку Юлії Володимирівни, відразу після Великодня парламент голосуватиме за проект конституційних змін, здатний перетворити Україну на парламентську республіку. Поки цей законопроект бачили тільки найбільш довірені соратники лідера БЮТ, серед яких пильний президент Ющенко розгледів і Віктора Медведчука. Віктор Володимирович послідовно доводить, що мета виправдовує засоби, відповідаючи на словесні ескапади Ющенка мовчанням і діями. Поки виходить непогано: принаймні, тінь Медведчука звично лягла на конституційний процес. Чи варто дивуватися, що заклики Ющенка працювати в рамках Національної конституційної ради розбиваються об наявність точок зіткнення між БЮТ і Партією регіонів. Втім, не варто помилятися: і Національна конституційна рада, і парламентська тимчасова спеціальна комісія з питання зміни Конституція - тільки ширми для прикриття вже написаних проектів Основного Закону.

Віктор Янукович стійко переніс втрату міністра закордонних справ опозиційного уряду: Костянтин Грищенко пішов працювати першим заступником секретаря РНБО. Як то кажуть - з прицілом на посаду посла в Росії. Прикрість не завадила Вікторові Федоровичу провести партійний з`їзд, на якому однопартійці одноголосно віддали в його руки посилені лідерські повноваження. Натхненний Янукович пообіцяв залізною рукою очистити партію, благо повноваження для цього у нього з`явилися. Презентував екс-прем`єр і нову партійну програму регіоналів, в якій новацій, загалом, небагато. Боротьба за надання російській мові статусу другої державної, збереження позаблокового статусу, готовність жити в парламентсько-президентській республіці - про це регіонали говорили і раніше.

Поки на загальнонаціональному рівні легке затишшя перед бурею, в Києві продовжують копошитися численні кандидати на пост мера. Столичний виборчком серйозно стурбований довжиною бюлетеня для голосування, який буде непросто надрукувати технічно на одному аркуші паперу (до речі, непоганий привід оскаржити результати виборів). Фаворити мерської гонки з азартом досвідчених садівників-городників садять дерева і розміщують у ЗМІ фантастичні результати соціологічних досліджень. Все говорить про те, що в кінці травня за аналогією з «російською рулеткою» (смертельно небезпечною грою з одним патроном у барабані револьвера) в ужитку з’явиться термін «київська рулетка» (обрання міського голови з десятків претендентів).

Євген Магда