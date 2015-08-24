Польські експерти оцінили берлінську зустріч як своєрідний сигнал Кремлю

Таку думку висловили польскі експерти, передає Польське радіо. На погляд Агнєшки Лади з Інституту публічних справ, сьогоднішня зустріч у Берліні це своєрідна демонстрація: "Німеччина і Франція хочуть показати, що для них Україна – це дуже важливий партнер, і хочуть з нею розмовляти також без участі Росії. Це демонстрація, що вони не будуть робити всього того, чого бажає президент Путін", – наголосила польська експерт.

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В свою чергу, Піотр Косцінський з Польського Інституту міжнародних справ називає зустріч у цьому колі нагодою для щирих розмов, проте також вважає, що для Москви це своєрідний сигнал: "На мій погляд, для Росії це попередження, що її вже не сприймають, як вірогідного партнера у цих переговорах", – зазначив Піотр Косцінський.

Нагадаємо, переговори по Україні також відбудуться 28 серпня під час візиту до Берліна президента Польщі Анджея Дуди.