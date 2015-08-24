Європарламент сподівається на "сильний сигнал" з берлінської зустрічі

Про це йдеться у заяві голови комітету Європарламенту (ЄП) із питань закордонних справ Елмара Брока та голови делегації ЄП у Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрія Пленковича, текст якої переданий агентству УНІАН.

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"Надзвичайно важливо припинити ескалацію насильства, напругу та конфлікт, поклавши край російській агресивній політиці. Тому ми очікуємо на сильний сигнал з майбутньої зустрічі в Берліні та діалогу високого рівня в Брюсселі", - заявили вони.

Європейські політики висловили глибоку стурбованість з приводу значного погіршення безпекової ситуації в районах Донбасу за останні два тижні.

"Збройні напади на райони, що знаходяться під контролем уряду, є постійними, значне збільшення обстрілів та застосування важкої і забороненої зброї явно порушують Мінські домовленості. Ми співчуваємо у зв'язку з новими жертвами і висловлюємо співчуття їхнім родинам", - зазначили Елман Брок та андрій Пленкович.

Євродепутати також висловили стурбованість у зв’язку з тим, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не можуть вільно пересуватися у контрольованих бойовиками районах Донбасу.

"Напад на цивільну спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, особливо підпал її автомобілів в Донецьку, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права і перешкоджає неупередженому спостереженню і контролю за режимом припинення вогню", - наголосили депутати ЄП.

Андрій Пленкович та Елмар Брок також переконані, що "суворе виконання положень Мінських домовленостей від 5 і 19 вересня 2014 року та 12 лютого 2015 року всіма сторонами має вирішальне значення для мирної реінтеграції окупованих територій в конституційну та правову систему України".

"Завершення конституційної реформи та децентралізація України, передбачена Мінськими домовленостями, надзвичайно важливі в контексті майбутніх місцевих виборів, які пройдуть у жовтні цього року", - наголосили вони.

При цьому депутати ЄП зазначили, що демократично обране керівництво України "продемонструвало сильну відданість реалізації реформ, які передбачені Угодою про асоціацію з ЄС".

"Ми будемо підтримувати та заохочувати українську владу до продовження виконання порядку денного реформ. Ми знову наголошуємо на нашій сильній підтримці територіальної цілісності та незалежності України, а також готовності ЄП допомогти Україні на її європейському шляху", - додали Андрій Пленкович та Елмар Брок.