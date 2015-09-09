Лідери "нормандської четвірки" домовилися зустрітися на початку жовтня в Парижі

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей та результати останнього засідання Тристоронньої контактної групи та її чотирьох робочих підгруп, яке відбулося 8 вересня у Мінську.

Співрозмовники відзначили значний прогрес на шляху до припинення вогню і відзначили необхідність підписання найближчим часом документу щодо відводу від лінії зіткнення танків, гармат калібром до 100 мм та мінометів до 120 мм за належного моніторингу і верифікації режиму відводу з боку інспекторів СММ ОБСЄ, зокрема шляхом створення постійно діючих пунктів вздовж лінії зіткнення. Президент України також наголосив на необхідності виведення усіх іноземних військ з окупованих територій та відновлення повного контролю України над державним кордоном.

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Лідери України, Німеччини і Франції погодилися, що проведення псевдовиборів в окремих районах Донецької та Луганської областей буде порушенням Мінських домовленостей і поставить під загрозу весь процес подальшого політичного врегулювання.

Президент України Петро Порошенко закликав негайно звільнити усіх українських заручників, зокрема й тих, хто незаконно утримується в російських тюрмах – Олега Сенцова, Олександра Кольченка і Надію Савченко.

Співрозмовники узгодили подальший графік контактів у Нормандському форматі: зустріч міністрів закордонних справ 12 вересня у Берліні і зустріч на найвищому рівні на початку жовтня у Парижі.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключав проведення міністерської зустрічі у «нормандському форматі» до кінця цього тижня в разі результативності засідання Тристоронньої робочої групи в Мінську.